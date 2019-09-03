圖片無損壓縮工具很多，從最早的 JPEGmini、PPDuck 與 limitPNG，這次介紹這一款 Black Bird Image Optimizer 也是同類型工具，只是名稱是長了點！無損壓縮是指在幾乎感受不到圖片畫質減低的狀態下，將原本的檔案壓縮到最小的狀態，Black Bird Image Optimizer 可以免費使用，但是在使用上有所限制，一次只能壓縮一張圖片，專業版本支援批次壓縮，有需要的朋友別錯過限時免費的序號囉！

△ 從活動頁面輸入自己的信箱，之後點選 GET 送出。

△ 最後就可以取得這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 點選 KEY ACTIVATION 來啟用軟體，若是不啟用軟體單張圖片也可以無損壓縮，SAVE 圖片就可以導出壓縮後的圖片。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 免費版本的限制是每次只能壓縮 20 張圖片，PRO 版本就沒有任何限制囉！

△ 批次壓縮點選右上角的 BATCH OPTIMIZATION，之後將所有圖片加入，再點選看不到按鈕 XD，被遮住了，右邊那一顆，壓縮前會有壓縮等級可以選擇。

△ 圖片壓縮率非常的高唷！若是壓縮張圖檔的話，幾乎感覺不出什麼差別，若是小圖的話可能就會有圖片破碎感，JPG 檔更明顯，PNG 檔的話壓縮效率高。

http://blackbirdcleaning.com/imgoptim.html

免安裝版：

Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（GOOGLE下載）

Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（1DRV下載）

Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（本站下載）

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安裝版：

Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（GOOGLE下載）

Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（1DRV下載）

Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（MEDIAFIRE下載）

Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.49 MB