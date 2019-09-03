限時免費 Black Bird Image Optimizer PRO 影像圖片無損壓縮，專業版支援批次壓縮

2019-09-03 06:52:44 哇哇

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

圖片無損壓縮工具很多，從最早的 JPEGminiPPDucklimitPNG，這次介紹這一款 Black Bird Image Optimizer 也是同類型工具，只是名稱是長了點！無損壓縮是指在幾乎感受不到圖片畫質減低的狀態下，將原本的檔案壓縮到最小的狀態，Black Bird Image Optimizer 可以免費使用，但是在使用上有所限制，一次只能壓縮一張圖片，專業版本支援批次壓縮，有需要的朋友別錯過限時免費的序號囉！

限時免費：http://blackbirdcleaning.com/bbio_giveaway.html

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 從活動頁面輸入自己的信箱，之後點選 GET 送出。

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 最後就可以取得這次活動的專業版序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 點選 KEY ACTIVATION 來啟用軟體，若是不啟用軟體單張圖片也可以無損壓縮，SAVE 圖片就可以導出壓縮後的圖片。

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 免費版本的限制是每次只能壓縮 20 張圖片，PRO 版本就沒有任何限制囉！

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 批次壓縮點選右上角的 BATCH OPTIMIZATION，之後將所有圖片加入，再點選看不到按鈕 XD，被遮住了，右邊那一顆，壓縮前會有壓縮等級可以選擇。

影像圖片無損壓縮 Black Bird Image Optimizer PRO

△ 圖片壓縮率非常的高唷！若是壓縮張圖檔的話，幾乎感覺不出什麼差別，若是小圖的話可能就會有圖片破碎感，JPG 檔更明顯，PNG 檔的話壓縮效率高。

http://blackbirdcleaning.com/imgoptim.html

免安裝版：
Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（GOOGLE下載）
Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（1DRV下載）
Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Black Bird Image Optimizer 1.0.3.1.7z（本站下載）
檔案大小：1.25 MB

安裝版：
Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（GOOGLE下載）
Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（1DRV下載）
Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（MEDIAFIRE下載）
Black Bird Image Optimizer Pro 1.0.3.1.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：1.49 MB

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