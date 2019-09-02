耳機是許多人不能缺少的隨身裝備，只要捷運走一趟就知道，大多人都是配戴的耳機，不管是打電動、追劇或是聽音樂，小米這一款藍牙耳機 AirDots 超值版剛上的時候常常缺貨，想說是有沒有那麼夯？我只能說 545 元的價格是不是太超值了？而且這還是無線的藍牙耳機，支援藍牙 5.0、4.1 克的超輕重量、總共 12 小時的續航力，還支援語音助手的使用，真的是有點過分了！
雖然說產品是小米藍牙耳機 AirDots 超值版，不過盒裝上是血 Basic，讓我第一時間懷疑是不是買錯了？只是看了其他人的開箱，好像是長這樣子沒有錯，那就繼續來開箱吧！
開箱內容物有個收納充電盒，一共有提供 S、M、L 三種 size 的耳套，讓大家在配戴上更可以符合自己的耳朵。我上一款擁有收納充電盒的耳機是 fFLAT5 Aria One 真無線藍牙耳機，已經是三年前的產品了，那時候也是主打真藍牙無線耳機，價格印象中非常非常貴，沒想想到三年後的小米產品才 545 元，而且更加輕巧，藍牙 5.0 晶片傳輸速率比上一代提升兩倍，穩定度當然也會更好。
無線藍牙耳機的體積都很小，在收納上比較有難度，若是亂塞包包可能會消失不見，收納盒是必要的，而收納盒具備充電能力也是必備的，當收納起來時還可以順便充電，內建 300 mAh 的電池容量，這樣的設計實在是很聰明。
耳機的續航力一次有 4 個小時（單耳 40mAh），可以替耳機在額外充滿兩次的電力，通勤族每天來回往返兩小時的使用狀況來看，一個禮拜都不用充電都沒有問題唷！
剛開始充電時耳機上會閃紅燈，代表正在充電當中，電力充飽之後燈號就會熄滅喔！
兩個耳機可以分別使用，若是你是透過機車、單車的通勤族，建議使用單個耳機，另外一個耳朵就留給自己注意安全^^。兩個耳機同時開機之後會自動配對，要連接配對後的耳機藍牙連線 Mi True Wireless EBs Basic_R 右邊的耳機就可以囉！電量的顯示會在手機上，要從手機上查看喔。
耳機內側是充電用的感應點，耳機可以達到 IPX4 的防水等級，所以基本的在雨天使用應該是沒問題的，當然我想正常態下也沒有人一直會去淋雨，使用耳機當然也是如此。
耳機主要的使用就是耳機外側的按鈕，耳機配對時不管使用左邊或是右邊都可以。
- 輕按：來電時，輕按一下多功能鍵接聽來電；通話狀態下，輕按一下多功能鍵掛斷電話 / 待機狀態下，輕按多功能鍵播放 / 暫停音樂。
- 長按一秒： 來電時拒聽電話 。
- 雙擊：開啟語音助手，待機狀態下，雙擊多功能鍵開啟語音助手。（需手機支援語音功能且打開快速喚醒設定）
對我來說我常常邊使用電腦，另外一台平板邊追劇，以往的藍牙耳機都會有影音不同步的狀態，可能就是傳輸效率太差，現在我使用小米藍牙耳機 AirDots 超值版就影音同步，這對我來說方便許多，而且當我要離開座位時，可以繼續戴著耳機聽到影片內容，說實在還真是方便。在聽音樂上的音質我還算可以接受，其實太細緻的我也聽不出來啦！7.2mm 動圈驅動單元，讓低頻的表現更好；此外配備了 DSP 智慧環境降噪技術，讓對話時去除環境雜音，通話更清楚。
常見問題 QA：
- 我有兩部手機，是否可以同時連接兩部手機？
不能同時連接兩部手機，不支援一拖二。
- 耳機防水嗎？*
耳機可以達到 IPX4 防水等級，充電盒不防水。
- 我能通過耳機調整音量嗎？
耳機本身不可以調整音量，需要通過手機調整。
- 耳機是雙聲道耳機嗎？
耳機採用瑞昱 RTL8763BFR 藍牙晶片，支援雙聲道立體聲。
- 離手機10公尺遠，我也能通過耳機操控音樂、通話等功能嗎？
可以，耳機在無障礙空曠環境連接距離可達10公尺。
- 怎麽看我的耳機電量是多少？
支援在 iPhone 手機和 Android 手機上查看耳機電量，且只顯示主耳機電量。
- 我的耳機是否可以跟小米手環或者其他的藍牙手環連接？
不支援，因為耳機跟藍牙手環同屬於接收終端設備，所以不能相互連接。
- 我的耳機會自動關機嗎？
耳機在充電盒外，且沒有連接以及沒有任何操作的情況下，5分鍾左右會自動關機。
- 我的耳機支援第三方語音聊天和語音輸入嗎？
iOS 系統支援，Android 系統在語音輸入時默認使用手機麥克風。
- 我的耳機通話、聽歌或遊戲時連接穩定嗎？
連接穩定。如果使用時有大量的 Wi-Fi 連接、4G信號、大功率電器等等産生干擾，可能會出現卡頓、斷續的情況。
- 兩只耳機同時使用，玩遊戲聲音延遲多久？
受使用環境、網路、手機編解碼速度的影響，會造成手機傳送音頻數據到耳機時造成不同程度的延遲。
- 左右耳機無法充電？
先檢查充電盒是否有電，檢查充電盒充電針是否下陷，耳機充電接觸點是否有髒污；以上無誤，則將耳機放入充電盒查看是否正常充電。如果仍然不能充電，請聯繫售後客服。
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