耳機是許多人不能缺少的隨身裝備，只要捷運走一趟就知道，大多人都是配戴的耳機，不管是打電動、追劇或是聽音樂，小米這一款藍牙耳機 AirDots 超值版剛上的時候常常缺貨，想說是有沒有那麼夯？我只能說 545 元的價格是不是太超值了？而且這還是無線的藍牙耳機，支援藍牙 5.0、4.1 克的超輕重量、總共 12 小時的續航力，還支援語音助手的使用，真的是有點過分了！

雖然說產品是小米藍牙耳機 AirDots 超值版，不過盒裝上是血 Basic，讓我第一時間懷疑是不是買錯了？只是看了其他人的開箱，好像是長這樣子沒有錯，那就繼續來開箱吧！

開箱內容物有個收納充電盒，一共有提供 S、M、L 三種 size 的耳套，讓大家在配戴上更可以符合自己的耳朵。我上一款擁有收納充電盒的耳機是 fFLAT5 Aria One 真無線藍牙耳機，已經是三年前的產品了，那時候也是主打真藍牙無線耳機，價格印象中非常非常貴，沒想想到三年後的小米產品才 545 元，而且更加輕巧，藍牙 5.0 晶片傳輸速率比上一代提升兩倍，穩定度當然也會更好。

無線藍牙耳機的體積都很小，在收納上比較有難度，若是亂塞包包可能會消失不見，收納盒是必要的，而收納盒具備充電能力也是必備的，當收納起來時還可以順便充電，內建 300 mAh 的電池容量，這樣的設計實在是很聰明。

耳機的續航力一次有 4 個小時（單耳 40mAh），可以替耳機在額外充滿兩次的電力，通勤族每天來回往返兩小時的使用狀況來看，一個禮拜都不用充電都沒有問題唷！

剛開始充電時耳機上會閃紅燈，代表正在充電當中，電力充飽之後燈號就會熄滅喔！

兩個耳機可以分別使用，若是你是透過機車、單車的通勤族，建議使用單個耳機，另外一個耳朵就留給自己注意安全^^。兩個耳機同時開機之後會自動配對，要連接配對後的耳機藍牙連線 Mi True Wireless EBs Basic_R 右邊的耳機就可以囉！電量的顯示會在手機上，要從手機上查看喔。

耳機內側是充電用的感應點，耳機可以達到 IPX4 的防水等級，所以基本的在雨天使用應該是沒問題的，當然我想正常態下也沒有人一直會去淋雨，使用耳機當然也是如此。

耳機主要的使用就是耳機外側的按鈕，耳機配對時不管使用左邊或是右邊都可以。

輕按：來電時，輕按一下多功能鍵接聽來電；通話狀態下，輕按一下多功能鍵掛斷電話 / 待機狀態下，輕按多功能鍵播放 / 暫停音樂。

長按一秒： 來電時拒聽電話 。

雙擊：開啟語音助手，待機狀態下，雙擊多功能鍵開啟語音助手。（需手機支援語音功能且打開快速喚醒設定）

對我來說我常常邊使用電腦，另外一台平板邊追劇，以往的藍牙耳機都會有影音不同步的狀態，可能就是傳輸效率太差，現在我使用小米藍牙耳機 AirDots 超值版就影音同步，這對我來說方便許多，而且當我要離開座位時，可以繼續戴著耳機聽到影片內容，說實在還真是方便。在聽音樂上的音質我還算可以接受，其實太細緻的我也聽不出來啦！7.2mm 動圈驅動單元，讓低頻的表現更好；此外配備了 DSP 智慧環境降噪技術，讓對話時去除環境雜音，通話更清楚。

常見問題 QA：

我有兩部手機，是否可以同時連接兩部手機？

不能同時連接兩部手機，不支援一拖二。

不能同時連接兩部手機，不支援一拖二。 耳機防水嗎？*

耳機可以達到 IPX4 防水等級，充電盒不防水。

耳機可以達到 IPX4 防水等級，充電盒不防水。 我能通過耳機調整音量嗎？

耳機本身不可以調整音量，需要通過手機調整。

耳機本身不可以調整音量，需要通過手機調整。 耳機是雙聲道耳機嗎？

耳機採用瑞昱 RTL8763BFR 藍牙晶片，支援雙聲道立體聲。

耳機採用瑞昱 RTL8763BFR 藍牙晶片，支援雙聲道立體聲。 離手機10公尺遠，我也能通過耳機操控音樂、通話等功能嗎？

可以，耳機在無障礙空曠環境連接距離可達10公尺。

可以，耳機在無障礙空曠環境連接距離可達10公尺。 怎麽看我的耳機電量是多少？

支援在 iPhone 手機和 Android 手機上查看耳機電量，且只顯示主耳機電量。

支援在 iPhone 手機和 Android 手機上查看耳機電量，且只顯示主耳機電量。 我的耳機是否可以跟小米手環或者其他的藍牙手環連接？

不支援，因為耳機跟藍牙手環同屬於接收終端設備，所以不能相互連接。

不支援，因為耳機跟藍牙手環同屬於接收終端設備，所以不能相互連接。 我的耳機會自動關機嗎？

耳機在充電盒外，且沒有連接以及沒有任何操作的情況下，5分鍾左右會自動關機。

耳機在充電盒外，且沒有連接以及沒有任何操作的情況下，5分鍾左右會自動關機。 我的耳機支援第三方語音聊天和語音輸入嗎？

iOS 系統支援，Android 系統在語音輸入時默認使用手機麥克風。

iOS 系統支援，Android 系統在語音輸入時默認使用手機麥克風。 我的耳機通話、聽歌或遊戲時連接穩定嗎？

連接穩定。如果使用時有大量的 Wi-Fi 連接、4G信號、大功率電器等等産生干擾，可能會出現卡頓、斷續的情況。

連接穩定。如果使用時有大量的 Wi-Fi 連接、4G信號、大功率電器等等産生干擾，可能會出現卡頓、斷續的情況。 兩只耳機同時使用，玩遊戲聲音延遲多久？

受使用環境、網路、手機編解碼速度的影響，會造成手機傳送音頻數據到耳機時造成不同程度的延遲。

受使用環境、網路、手機編解碼速度的影響，會造成手機傳送音頻數據到耳機時造成不同程度的延遲。 左右耳機無法充電？

先檢查充電盒是否有電，檢查充電盒充電針是否下陷，耳機充電接觸點是否有髒污；以上無誤，則將耳機放入充電盒查看是否正常充電。如果仍然不能充電，請聯繫售後客服。

更多官方資訊：https://www.mi.com/tw/mi-true-wireless-earbuds-basic/