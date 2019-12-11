小米台灣於 12/11 日在台推出「米家聲波電動牙刷 T500 與 T300」，均搭載第二代高頻震動全幅聲波馬達，具備 230gf.cm 扭矩力輸出。此外 T500 更可以搭配 APP 自訂清潔模式、查看刷牙分析報告等。米家聲波電動牙刷 T500 售價新台幣 995 元、米家聲波電動牙刷 T300 售價新台幣 545 元。將於 12/17 日在台上市。

在開始閱讀細節之前，來快速看一下兩款電動牙刷的規格：

米家聲波電動牙刷 T500 規格

售價 新台幣 $995 元 開賣日期 12 月 17 日於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦店與全國電子開賣 顏色 白色 手柄尺寸/淨重 187.5 x 28.1 x 28.3 mm / 110.51g 刷頭尺寸/淨重 85.0 x 24.6 x 24.6 mm / 8g 毛刷材質 美國杜邦刷毛 額定電壓 3.7V 額定功率 2W 防水等級 IPX7 充電方式 感應式充電 充電座規格 安全密封型充電座 充電座防水等級 IPX7 充電座淨重 60g 充電時間 充滿 12 小時以上 電池 14.4V / 2400mAh （額定容量）鋰電池

米家聲波電動牙刷 T300 規格

售價 新台幣 $545 元 開賣日期 12 月 17 日於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦店與全國電子開賣 顏色 白色 手柄尺寸/淨重 187.5 x 28.1 x 28.3 mm / 109g 刷頭尺寸/淨重 85.0 x 24.6 x 24.6 mm / 7g 毛刷材質 美國杜邦刷毛 額定電壓 5V 額定功率 2W 防水等級 IPX7 充電時間 4 小時以內 電池 14.4V / 2400mAh （額定容量）鋰電池

△ 米家聲波電動牙刷自 2018 年 2 月推出以來，廣受台灣市場用戶好評，除了性能強大、性價比高以外，可連結米家 APP 查看刷牙報告，以科技守護用戶的牙齒保健。今日小米台灣宣布推出新一代「米家聲波電動牙刷 T500」與「米家聲波電動牙刷 T300」，兩款皆採用嚴選聯合德國、日本專家自主研發的第2代磁懸浮聲波馬達，使動力強勁且有效降噪減震，更具備 230gf·cm 扭矩力輸出，讓刷毛保持 10° 穩定擺幅，深入清潔口腔盲區，安全呵護口腔健康。

外觀方面，米家聲波電動牙刷 T500 與米家聲波電動牙刷 T300 均以簡單潔淨的純白機身設計，採用一體成形工藝，達到 IPX7 的防水等級；兩款的刷頭採用精選新型植毛技術，使用無鏽無金屬刷頭，並提升約 40% 的刷毛量，使牙齒清潔更高效。

△ 米家聲波電動牙刷 T500 提供全新智慧過壓提醒，當用戶刷牙力度過大時，牙刷會自動降低震動，並同步透過電量指示燈閃爍發出提醒，避免用戶的刷牙力度損害牙齒健康。透過全新升級的米家 APP，可以根據不同生活或飲食習慣，自訂專屬的刷牙模式，並搭配附加的清潔功能，效果更加顯著；米家聲波電動牙刷 T500 採用無線感應充電，充一次電能擁有長達約 18 天的續航力，透過手機 APP 還能查看剩餘電量，避免牙刷突然沒電的煩惱。此外，透過高精度加速度感應器，還可以更精準監控用戶的刷牙姿勢、角度及範圍。打開 APP，輕鬆查看專屬潔牙報告，除了刷牙時長、覆蓋率及均勻率外，還能查看每日、每週、每月刷牙情況與建議，細心呵護牙齒每一天。

△ 而米家聲波電動牙刷 T300 具備滿足日常清潔需求的標準模式及適合初用者或牙齦敏感人群使用的輕柔模式，並附帶模式記憶功能，開啟後自動選用上一次潔齒模式，貼心記錄你的刷牙喜好。另外，米家聲波電動牙刷 T300採用 Type-C 充電方式，充一次只需 4 小時，就能使用長達約 25 天持久續航力表現，是外出遠行必備的貼心伴侶。

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