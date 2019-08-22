小米 9T Pro 台灣 8/27 開賣，售價新台幣 14,999 元

2019-08-22 12:21:30 9M87

小米 9T Pro

小米今日（8/22）於台灣發表全新旗艦級智慧型手機「小米 9T Pro」，搭載高通 S855 處理器，基本上除了處理器之外，大致上與小米 9T 是相同的，小米 9T Pro 配備 6.39 吋 FHD+ AMOLED 螢幕、27W 快充、螢幕下指紋辨識、三主鏡頭（48MP+13MP+8MP）、升降式自拍鏡頭（20MP）、4000mAh 電池容量，在台上市版本為 8GB + 256GB 版本，共有 3 種顏色分別為：冰川藍、火焰紅、碳纖黑，售價新台幣 14,999 元。你也可以參考：小米 9T 簡易開箱評測，4800萬像素三鏡頭相機+2000萬像素彈出式自拍鏡頭

小米 9T Pro 價格

△  小米 9T Pro 在台灣共上市三種顏色，分別為：冰川藍、火焰紅、碳纖黑。

小米 9T Pro

△ 小米 9T Pro 搭載高通 S855 處理器，更節能更省電，散熱系統為立體散熱結構，加上 8 層石墨均溫散熱，較普通單層石墨散熱系統，達 6.5 倍的散熱效率，在台上市為 8GB+256GB 儲存空間。

小米 9T Pro

△ 遊戲的體驗上，支援 Game Turbo 2.0，針對遊戲時共有 6 種優化模式，讓遊戲時可以更順暢。

小米 9T Pro

△ 前鏡頭採彈出式設計（0.8 秒極速彈出），具有 2000 萬畫素，耐用性上經過 30 萬次彈出測試，每天彈出 100 次可連續使用 8 年，意外掉落時會自動收回鏡頭。

小米 9T Pro 規格

△ 螢幕為 6.39 吋 FHD+ AMOLED，搭載螢幕下指紋辨識系統。

小米 9T Pro 相機

△ 下方為喇叭、USB Type-C 充電埠、SIM 卡槽。

小米 9T Pro 相機

△ 小米 9T Pro 後方採三鏡頭設計，分別為主鏡頭：4800 萬畫素（光圈 F1.75、Sony IMX586）+ 廣角鏡頭：1300 萬畫素（光圈 F2.4、廣角 124.8 度）+長焦鏡頭：800 萬畫素（光圈 F2.4、2 倍光學變焦）

小米 9T Pro 台灣售價

△ 機背採用 3D 四曲面機身、康寧第五代大猩猩玻璃、P2i 防波濺塗層工藝。

上市資訊及售價

小米 9T Pro 台灣o

△ 小米 9T Pro 8GB +256GB 售價新台幣 9,999 元，8/27 上午 10 點全台首賣。

https://buy.mi.com/tw/buy/product/mi-9-t-pro

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