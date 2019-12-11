Mac 連線過的 Wi-Fi 密碼如何查詢呢？你可能會反問連線過不是會自動記憶嗎？沒錯，但實際上可能的應用情境是，你帶了新朋友到了你常去的咖啡廳，朋友筆電想要連 Wi-Fi，但懶得走過去問店家時，只要打開你的 Mac 查詢密碼，就可以讓朋友連線啦！當然還有許多情況也是需要查詢的，這只是其中之一，但 Mac 查密碼的方式藏得有點深，這邊就來跟大家分享一下吧！

△ 首先，打開你的 Mac 筆電，找到右上角的「放大鏡」搜尋功能，在搜尋欄位輸入「Keychain」，並點擊第一個搜尋結果「鑰匙圈存取」。

△ 進入之後找到左側欄位的「密碼」選項，這邊就可以找到你的 Wi-Fi 密碼囉，直接找到你要查詢的 Wi-Fi 名稱就可以了。

△ 找到 Wi-Fi 名之後，按下右鍵點擊「取得資訊」來查詢密碼。

△ 跳出資訊視窗之後，看到最下方有個「顯示密碼」選項，點擊下去之後會需要輸入 Mac 的登入密碼（因為牽涉到個人隱私安全）。

△ 輸入 Mac 解鎖密碼後，按下下方的「允許」。

△ 這時候就可以看到曾經連線過的 Wi-Fi 無線網路密碼啦！雖然是一個小小的查詢密碼功能，若是第一次使用卻不容易找到，學起來之後下次要查密碼的時候，就可以快速找到囉！