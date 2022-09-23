iOS16 超方便的 WiFi 密碼查詢教學，這招學起來便能快速分享給朋友！

拿 iPhone 的朋友，如何不用背也能知道之前待過的店家 WiFi 密碼？交給 iOS 16 推出的「WiFi 密碼查詢功能」就對啦！以往我們在咖啡廳或飯店，每當手機訊號不好時，就會輸入店家所提供的 WiFi 密碼進行連線，不過下次再回到該店家時，就要再花時間找尋密碼，但自從更新至 iOS 16 就能使用「WiFi 密碼查詢功能」直接查詢密碼並可分享給朋友啦！怎麼用呢？趕緊往下看詳細教學吧！更多 iOS 16 新功能，可參考這篇：iOS 16 摳圖功能一秒讓你變去背大師！

iOS 16「WiFi 密碼查詢功能」使用介紹

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首先，請開啟 iPhone 中的「設定 App」>「WiFi」，若你目前已有連接的 WiFi，便可點擊最右邊的「i」圖示。

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接著請點選「密碼」區塊，再完成 Face ID 解鎖後，便會顯示你連線的 WiFi 密碼以及「拷貝」按鈕，點選後就能直接將 Wi-Fi 密碼分享給朋友囉！

如何查尋以往連過的 WiFi 密碼？

iOS16 超方便的 WiFi 密碼查詢教學，這招學起來便能快速分享給朋友！

想在 iPhone 手機中，查詢以往連過的 WiFi 密碼的話，很簡單！首先請開啟「設定 App」>「WiFi」＞「編輯」，接著找一個你曾連接過或儲存過的 WiFi，並點選最右側的「i」圖示。

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直接一樣點選密碼欄位，就會立即顯示 WiFi 密碼以及「拷貝」按鈕囉！以上就是 iOS 16 「WiFi 密碼查詢功能」介紹，是不是覺得超實用呀！當你下次回到住過的店家或飯店時，就能用該功能接分享 WiFi 密碼給朋友，這樣就省掉找密碼的時間囉！

iOS 16 超方便的 WiFi 密碼查詢技巧，這招學起來分享給朋友超快速！ 相關文章

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