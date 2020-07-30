iOS 14 為 iCloud 鑰匙圈帶來全新功能，讓手機更安全

關於密碼這件事情，站內提過的文章很多，譬如 Google 密碼安全檢查最不安全密碼帳號密碼外洩多等等，我們在很多網站都使用相同的信箱與密碼註冊帳號，只要有一個網站被駭客攻陷，你的帳密就極度有風險！現在大家對資安越來越重視，iPhone iOS 14 除了新增主畫面小工具、App 資料庫、翻譯各種實用的功能之外，iPhone 也針對「iCloud 鑰匙圈」進行了改進，在儲存密碼的頁面提醒你該網站的密碼是否高風險，包含可能已遭洩漏的電話等資訊，密碼的安全也是 iPhone 努力的方向，iOS 14 的這項新功能就能提醒 iPhone 用戶，讓大家盡快更新密碼，提早防範。

iOS 14 為 iCloud 鑰匙圈帶來全新功能，讓手機更安全

首先打開「設定」> 點擊自己的頭像 >「iCloud」。

iOS 14 為 iCloud 鑰匙圈帶來全新功能，讓手機更安全

往下滑開啟「鑰匙圈」，要確定有開啟才能使用接下來介紹的密碼洩漏提醒。

iOS 14 為 iCloud 鑰匙圈帶來全新功能，讓手機更安全

接下來回到「設定 > 密碼 > 安全層級建議」，安全層級建議裡是所有你曾經儲存過的網站帳號與密碼資訊。

iOS 14 為 iCloud 鑰匙圈帶來全新功能，讓手機更安全

點進去 Facebook，會告訴你安全層級建議的事項，例如上圖，它認為這組密碼是被洩露、重複使用的密碼，如果你的密碼太簡單，也會提醒你是容易被猜出來的密碼，只要點選「更改網站上的密碼」可前往該網站更改，是不是覺得比較安全呢 ? 若是在意自己的帳號與密碼失去了安全，大家趕快動手跟著做吧！

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iCloud 鑰匙圈- iPhone, iPhone 輔助說明
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