iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！
　
使用 iPhone 的朋友，當你忘記 Apple ID 密碼或帳號被鎖定時該怎麼辦？就讓我們設定「復原聯絡人」幫你快速取回吧！「復原聯絡人」是 iOS 15 新推出的功能，當你的帳號被鎖定時，復原聯絡人能夠驗證你的識別身分，並協助你重新取用你的帳號和所有資料，最多可以選擇 5 個復原聯絡人，當你忘記 Apple ID 密碼或帳號被鎖時，便可點選「復原聯絡人」取得復原代碼，來幫你取回所有資訊喔！更多 iOS 15 新功能，請看這篇：iOS 15 懶人包，9 大功能一次看！

哪些人可以當 iPhone 的「復原聯絡人」？

你的聯絡人必須擁有 iOS 15 或 iPadOS 15 或以上版本的 iOS 裝置。

如何設定 iPhone 帳號「復原聯絡人」？

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

首先請開啟「設定」，點選最上方的「Apple ID」＞「密碼與安全性」。

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

接著點選「帳號復原」＞「加入復原聯絡人」。

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

接著再次點選下方的「加入復原聯絡人」選擇你想設為復原聯絡人的人，最多可以選擇 5 個，選好後你會看到一個預覽傳送訊息的視窗，點選「傳送」便可傳送給對方。

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

接著對方就會收到你所傳送的「我想將你設為復原聯絡人」的訊息，對方只要點選該訊息，然後點擊「接受」，這樣對方就正式成為你的 iPhone 復原聯絡人了。

忘記 Apple ID 密碼或帳號被鎖定如何復原？

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

想取回你的 Apple ID 密碼及帳號存取權限的話，要先請你的復原聯絡人開啟「設定」，點選「Apple ID」＞「密碼與安全性」。

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

接著點選「帳號復原」，並在「您是以下帳號的復原聯絡人」下方點選你的名稱。

iOS 15「復原聯絡人」新功能！輕鬆找回 Apple ID 密碼及帳號存取權限！

接著點選「取得復原代碼」便能取得六位數的復原代碼，請你的復原聯絡人將復原代碼告訴你就 OK 囉！對於不小心忘記 Apple ID 密碼或帳號被鎖定的朋友，趕緊透過以上的方法來取回吧！

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