深怕有心人士使用 AirTag 來追蹤你嗎？蘋果新品藍牙防丟器 AirTag 在發表會亮相後，外界就開始有許多疑問，像是 AirTag 會幫助我們降低東西遺失的機率，但就怕有心人士使用 AirTag 來追蹤呢？當然你擔心的問題蘋果也有想到，對此AirTag 是否會被壞人拿來追蹤特定某人的事情，蘋果已有 3 個預防步驟，就讓我們一起往下看究竟是哪 3 個步驟，順便帶大家了解 AirTag 又是如何運作的吧！想知道更多蘋果 2021 發表會內容嗎？請參考這篇：2021 蘋果發表會懶人包！

你知道 AirTag 是什麼嗎？

蘋果新品藍牙防丟器 AirTag 是一個當你東西遺失時，會讓你輕鬆找到的物品追蹤神器，只要將 AirTag 掛在你長遺忘的東西上，你就能在 iPhone 中的「尋找」App 裡，看到自己與遺失物品距離有多遠，以及該往哪個方向找尋。

AirTag 的運作模式

當你要找尋你的遺失物品時，你的 AirTag 會發出安全的藍牙訊號，讓你在「尋找」App 中，讓你偵測到附近的 AirTag 裝置，整個過程完全匿名並經過加密處理，保護你的隱私，而且 AirTag 具有高效運作，無須擔心電池續航力或數據用量的問題。

AirTag 遺失模式

AirTag 和其他 Apple 裝置一樣，都能設成「遺失模式」，當「尋找」App 偵測到 AirTag 時，你就會收到來自 AirTag 的通知，此外，你還能讓有具備有 NFC 的手機（Android 也能）觸碰你的 AirTag，對方就能看見你的聯絡資訊，然後聯絡你，這技術就跟手機感應付款是一樣的。

若你發現手機偵測到未知的 AirTag 怎麼辦？

只有你自己才能看到你的 AirTag 在哪裡，你的位置資訊和紀錄絕不會儲存在 AirTag 上，而回傳你 AirTag 位置資訊的裝置也會一直保持匿名狀態，你的位置資訊在尋找過程中的每一步，都被加密保護。因此，就連 Apple 也無法知道你 AirTag 的位置，無法識別協尋裝置的身分。

若你發現手機偵測到未知的 AirTag 的話，你的 iPhone 會向你傳送警告提示，倘若你還是沒找出這個未知的 AirTag，此 AirTag 就會開始發出聲音，讓你知道它藏在哪裡，另外，如果你在同一班次的火車上，而身邊很多人身上都有自己的 AirTag 時，AirTag 會不會誤會我被來路不明的 AirTag 跟著呢？這你就不用擔心，蘋果有說只有當 AirTag 離開擁有者身邊時，才會觸發這些警告提示！

如何避免被 AirTag 追蹤？教你簡單 3 步驟提前預防！

若你發現有可疑的 AirTag 與你一起移動的消息，可透過以下 3 步個驟法提前預防：

1 . 按下 iPhone 推送的「AirTag Found Moving With You」通知

2 . 按下「Continue」，若你想要找到未知的 AirTag 的話，你還可以點選「播放聲音」。

3 . 然後按照螢幕上的步驟禁用 AirTag 並停止共享你的位置，若你真的認為自己的安全受到威脅，請趕緊與台灣 Apple 當地執法部門聯繫。

AirTag 產品資訊：https://www.apple.com/tw/airtag/

AirTag 預防資訊：https://support.apple.com/en-us/HT212227