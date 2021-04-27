怕被 AirTag 追蹤嗎？被追蹤的人會知道嗎？教你三種方式提前防止！

深怕有心人士使用 AirTag 來追蹤你嗎？蘋果新品藍牙防丟器 AirTag 在發表會亮相後，外界就開始有許多疑問，像是 AirTag 會幫助我們降低東西遺失的機率，但就怕有心人士使用 AirTag 來追蹤呢？當然你擔心的問題蘋果也有想到，對此AirTag 是否會被壞人拿來追蹤特定某人的事情，蘋果已有 3 個預防步驟，就讓我們一起往下看究竟是哪 3 個步驟，順便帶大家了解 AirTag 又是如何運作的吧！想知道更多蘋果 2021 發表會內容嗎？請參考這篇：2021 蘋果發表會懶人包！

你知道 AirTag 是什麼嗎？

怕被 AirTag 追蹤嗎？被追蹤的人會知道嗎？教你三種方式提前防止！

蘋果新品藍牙防丟器 AirTag 是一個當你東西遺失時，會讓你輕鬆找到的物品追蹤神器，只要將 AirTag 掛在你長遺忘的東西上，你就能在 iPhone 中的「尋找」App 裡，看到自己與遺失物品距離有多遠，以及該往哪個方向找尋。

AirTag 的運作模式

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當你要找尋你的遺失物品時，你的 AirTag 會發出安全的藍牙訊號，讓你在「尋找」App 中，讓你偵測到附近的 AirTag 裝置，整個過程完全匿名並經過加密處理，保護你的隱私，而且 AirTag 具有高效運作，無須擔心電池續航力或數據用量的問題。

AirTag 遺失模式

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AirTag 和其他 Apple 裝置一樣，都能設成「遺失模式」，當「尋找」App 偵測到 AirTag 時，你就會收到來自 AirTag 的通知，此外，你還能讓有具備有 NFC 的手機（Android 也能）觸碰你的 AirTag，對方就能看見你的聯絡資訊，然後聯絡你，這技術就跟手機感應付款是一樣的。

若你發現手機偵測到未知的 AirTag 怎麼辦？

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只有你自己才能看到你的 AirTag 在哪裡，你的位置資訊和紀錄絕不會儲存在 AirTag 上，而回傳你 AirTag 位置資訊的裝置也會一直保持匿名狀態，你的位置資訊在尋找過程中的每一步，都被加密保護。因此，就連 Apple 也無法知道你 AirTag 的位置，無法識別協尋裝置的身分。

若你發現手機偵測到未知的 AirTag 的話，你的 iPhone 會向你傳送警告提示，倘若你還是沒找出這個未知的 AirTag，此 AirTag 就會開始發出聲音，讓你知道它藏在哪裡，另外，如果你在同一班次的火車上，而身邊很多人身上都有自己的 AirTag 時，AirTag 會不會誤會我被來路不明的 AirTag 跟著呢？這你就不用擔心，蘋果有說只有當 AirTag 離開擁有者身邊時，才會觸發這些警告提示！

如何避免被 AirTag 追蹤？教你簡單 3 步驟提前預防！

怕被 AirTag 追蹤嗎？被追蹤的人會知道嗎？教你三種方式提前防止！

若你發現有可疑的 AirTag 與你一起移動的消息，可透過以下 3 步個驟法提前預防：

1 . 按下 iPhone 推送的「AirTag Found Moving With You」通知

2 . 按下「Continue」，若你想要找到未知的 AirTag 的話，你還可以點選「播放聲音」。

3 . 然後按照螢幕上的步驟禁用 AirTag 並停止共享你的位置，若你真的認為自己的安全受到威脅，請趕緊與台灣 Apple 當地執法部門聯繫。

AirTag 產品資訊：https://www.apple.com/tw/airtag/
AirTag 預防資訊：https://support.apple.com/en-us/HT212227

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