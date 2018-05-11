最近的 499 之亂可以說是，電信業的戰國時代，自從中華電信推出 499 上網吃到飽後，各種亂象開始產生，像是各區中華門市排隊爆滿，直營門市營業到兩點，其他電信也跟進等，這些現象足以說明現代人對於網路的需求及連線品質的要求是非常高的，連我自己也忍不住把合約換掉，大家都很想趁著這一波申辦 499 吃到飽，但心中都有一個問題，就是違約金要繳多少？因為計算方式過於複雜，網路上有神人發明「違約金計算機」，幫已協助大家試算，大約要繳多少違約金，換約後划不划算～
△ 我也入坑啦！原來我的中華電信是 1399，超級坑人啊，現在只要 499 元，我閉著眼睛都要換約，怎麼換都省錢～輸入完最後一個選項 1399 後，無需點擊任何地方，畫面最上方自動會跳出一組視窗，顯示我們要繳的違約金啦！我絕對不會說我的違約金很驚人的，不信看下面。
△ 我的違約金真是驚人啊，要價 8860 元，不管了，閉著眼睛還是要換下去，據說昨天實在是太多人了，還有門市營業到凌晨兩點，中華電信深知這樣下去不行，因此緊急推出了線上申辦 499 吃到飽專案，請看這篇（文末附上線上申辦連結）。雖然違約金這麼貴，但算一算還是划得來，就硬著頭皮給他換下去啦～
違約金計算神器：https://deternan.github.io/Phone_damages/mobile_web/
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