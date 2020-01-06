全新 iPhone 要價不斐，因此許多人會選擇購買狀況良好的二手 iPhone，不過在交機時，要如何辨識這支手機是全新購買、整新機、展示機呢？今天小編要來跟大家分享天大的祕密，也就是 iPhone 機型型號查看方式，俗話說內行看門道，外行看熱鬧，若你能學會 iPhone 型號所代表的意義，或許能幫助自己或身旁的朋友，在買賣 iPhone 時免於受騙！

如何查看 iPhone 型號？

首先打開你的 iPhone 的設定，找到「一般」>「關於本機」>「機型型號」，到這一步你就可以找到 iPhone 的型號囉。如上圖 iPhone 型號可以看出三個東西，分別是：類別、產品別及國別。

類別 (新機、整新機、展示機...)

類別可以看出 iPhone 是否為賣家所說的，原廠手機、整新機或者是展示機，以下為詳細類別：

Ｍ：新機

Ｆ：認證整新機

Ｎ：有維修過

Ｐ：有個人雕刻

３：展示機

產品別（什麼產品）

產品別就不太重要，因為外觀很明顯就可以看出是 iPhone、iPad 或是 Apple Watch...等產品，且在關於本機中的機型名稱中就會清楚標示產品名稱是什麼。

國別

國別是發售的國家，是不是水貨就可以在這邊查到，以下為幾個常見的國別補充：

TA：台灣

LL：美國

CH：大陸

ZP：香港

KH：韓國

C/CL：加拿大

Ｊ：日本

以上就是 iPhone 型號的代表意義，要出售手機的可以秀出你的關於本機截圖，並附上本篇文章連結 ; 要買手機的把本篇文章收藏好，面交的時候拿出來核對一下。不管你是買家還是賣家，趕快把這篇文章分享給你的朋友，還有所有手拿 iPhone 的朋友，快拿起手機查查看，自己的手機身世為何？