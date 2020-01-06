iPhone 序號意義

全新 iPhone 要價不斐，因此許多人會選擇購買狀況良好的二手 iPhone，不過在交機時，要如何辨識這支手機是全新購買、整新機、展示機呢？今天小編要來跟大家分享天大的祕密，也就是 iPhone 機型型號查看方式，俗話說內行看門道，外行看熱鬧，若你能學會 iPhone 型號所代表的意義，或許能幫助自己或身旁的朋友，在買賣 iPhone 時免於受騙！

iPhone 序號意義

如何查看 iPhone 型號？

iPhone 序號整新機

首先打開你的 iPhone 的設定，找到「一般」>「關於本機」>「機型型號」，到這一步你就可以找到 iPhone 的型號囉。如上圖 iPhone 型號可以看出三個東西，分別是：類別、產品別及國別。

類別 (新機、整新機、展示機...)

類別可以看出 iPhone 是否為賣家所說的，原廠手機、整新機或者是展示機，以下為詳細類別：
Ｍ：新機
Ｆ：認證整新機
Ｎ：有維修過
Ｐ：有個人雕刻
３：展示機

產品別（什麼產品）

產品別就不太重要，因為外觀很明顯就可以看出是 iPhone、iPad 或是 Apple Watch...等產品，且在關於本機中的機型名稱中就會清楚標示產品名稱是什麼。

國別

國別是發售的國家，是不是水貨就可以在這邊查到，以下為幾個常見的國別補充：
TA：台灣
LL：美國
CH：大陸
ZP：香港
KH：韓國
C/CL：加拿大
Ｊ：日本

以上就是 iPhone 型號的代表意義，要出售手機的可以秀出你的關於本機截圖，並附上本篇文章連結 ; 要買手機的把本篇文章收藏好，面交的時候拿出來核對一下。不管你是買家還是賣家，趕快把這篇文章分享給你的朋友，還有所有手拿 iPhone 的朋友，快拿起手機查查看，自己的手機身世為何？

iPhone 型號身世之謎，你買到真的是血統純正的原廠手機嗎？ 相關文章

訪客留言

iPhone 型號身世之謎，你買到真的是血統純正的原廠手機嗎？ 參考資料

搞懂iPhone型號(Part Number)，避免買到整新維修機或翻新機 ...
搞懂iPhone型號(Part Number)，避免買到整新維修機或翻新機! 小丰子 ... 再者，若是購買的是iPhone新機，因尚未自iTunes開通啟用，上網查序號並不會出現保固期。 ... 「/A」之前的英文字，則是分辨這部手機會在什麼國家發售的。
ZDT SVN [r395] trunknet.sourceforge.zdt.coreetcinput-pinyin.utf-8
ZDT Zhongwen Development Tool - helping to study Mandarin Chinese Brought to you by: bogleg20, kaya001, mvdberg112
HTCS720t怎么样？用户评论不推荐_慢慢买 - 慢慢买比价网
还有这款机子是漂亮但是电池***肋，售后***肋，4核更***肋，我承认同等分辨率的 ... 接到新机就完全不能开机，找到HTC检测说主板坏了换新。 ... 个人认为这是一台返修机，甚至是水货！ ... 去维修站，再修了一次，可没过几天又屏幕失灵，再去维修站，这次把屏幕换了。 .... 苹果Apple iPhone XR 64GB 蓝色6.1英寸全网通4G手机双卡双.
IPHONE6S PLUS 的價格 - 飛比價格
[熱門搜尋] iPhone XR 除濕機 note 10 iphone 11 高機能鏡面防霧劑 冰雪奇緣化妝台 馬賽克 拼圖 » 更多 [熱門比價產品] 各國人事制度(恐怖猜題)-高普特考 [熱門比價產品] 【元山】微電腦蒸汽式溫熱開飲機(YS-863DW)
iPhone7和iPhone7 Plus選購技巧大公開！差別在哪裡？該怎麼選購？ - 瘋先生
還在考慮要買iPhone7好還是iPhone7 Plus好？這對於初次想購買iPhone或是想換機的用戶來說會相當煩腦，台灣也首次登上第一波預購首發國之一，在今日下午三點 Apple 官網也開放預購，也見證了台灣用戶罵歸罵不過還是瘋狂的搶購，而下週9月16日也是開賣日 ... ...
Yahoo奇摩
2014/3/21 · 復合8年舊愛CEO 手上這咖洩情 女星郭昱晴以戲劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角走紅，明年將迎來4年一次總統大選，政治議題火熱，郭昱晴時常在臉書上與網友分享時事，也不怕表明立場，日前邱毅與王炳忠的發言，惹怒郭
熱門資訊網 - 痞客邦 PIXNET ::
Android軟體分享- Google Now航班資訊卡片- 設定問題- 手機討論區 ... www.mobile01.com ? 智慧型與傳統手機 ? Android軟體分享 2014年8月17日 - 3 篇文章 - ?2 位作者 現在許多旅行社訂票如果留Gmail帳號，就會自動收到Google Now推送的航班資訊卡片。(如 ...
避免買到假iPhone！3C達人傳授驗明正身撇步｜三立新聞網 ...
避免買到假iPhone！3C達人傳授驗明正身撇步｜三立新聞網SETN.com. SETN三立 ... 加入【三立新 ...
美衣館穿搭|美衣館搭配|美衣館品牌|推薦 - 淘寶海外
淘寶海外為您精選了美衣館相關的1120個商品，妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找小夏美衣、姿色美衣、小夏 ...
蘋果官換機質量跟全新一樣，為什麼價格這麼便宜？ - 每日頭條
官換機，也稱置換機、售後機，蘋果公司對於蘋果手機和平板的售後保修方式通常 ... 新機，但是不同於翻新機或者官方翻新機，因為1、蘋果官方承諾是全新機，如果不是 ... 某種意義上說官換機與零售機僅一步之遙，內行人看得出，外行人很難分辨，下面 ... 換一次之後，重新計算一年保修；如果在保修內該設備又換了一次，那麼該新設備&nbsp;...