網路購物已經成為生活的日常，像我今天一早才在網路上購買了貓砂，得到了 LINE Points 的點數回饋，因為現在有太多網路購物的優惠與回饋，真的能在線上買的東西我就在線上買，我相信很多人也是這樣的想法，也相信很多人購物後都接過詐騙電話，所以瀏覽器的網路安全非常重要，到底 PC-cillin 的安心 Pay 是如何保護電腦瀏覽器與手機 APP 應用程式的安全呢？本篇文章帶大家來看看囉！

電腦瀏覽器 Chrome、Firefox 與 IE 的全面防護

開啟 PC-cillin 雲端版之後，可以找到安心的 Pay，它可以針對常見的瀏覽器 Chrome、Firefox 與 IE 提供一個更安全的網路線上交易環境，有了更安全的連線之後，就可以放心地進行網路購物。

安心 Pay 到底做了什麼？其實主要就是讓瀏覽器維持在一個乾淨無外掛的狀態，當啟用安心 Pay 之後，瀏覽器的外框會是藍色的，代表正在被安心 Pay 保護當中。

大家使用的瀏覽器，多少會安裝一些外掛程式，這些外掛程式都是由開發者自行開發居多，雖然官方會審核才上架，但是不能確保都是安全的，當然有些外掛會記錄使用者行為，但是在網路購物交易安全中是不被允許的，駭客會利用免費下載的名義植入黑心外掛程式，藉以偷偷紀錄用戶的瀏覽紀錄、密碼甚至是信用卡資訊等等，所以安心 Pay 的運作就是開啟一個無外掛的瀏覽器環境，加上 PC-cillin 網路隱私與社群防護功能，確保購物的連線是安全無慮的！

除了用在系統預設的 IE 瀏覽器上，當你的電腦有安裝 PC-cillin 雲端版，開啟 Chrome 之後也會要你安裝趨勢科技工具列，點選之後的選單中，就會有用「安心 Pay」開啟的選項，之後就會另外開啟視窗。

新開啟的 Chrome 只要確保有藍色的外框，就代表已受到趨勢科技的保護，瀏覽器右下角也會有提示，大家就可以放心在網路上購物款囉！

Android 手機 APP 如何防護呢？

PC-cillin 雲端版支援電腦與手機的安裝，因此除了可以安裝在電腦之外，Android 手機與 iOS 手機平板也都可以安裝唷！手機的安全防護大家可以先參考之前介紹過的文章：如何預防 LINE 惡意連結？手機安全與防毒不可缺少的 APP（iOS／Android）

△ Andorid 手機安裝行動安全防護與防毒之後也有安心 Pay 的選項，開啟之後就會看到手機內建安裝的網路銀行 APP 與購物 APP，那它是怎麼確保這些 APP 的安全呢？啟動這些 APP 的時候，請養成透過安心 Pay 開啟的好習慣（可以設定捷徑），開啟時會先經過檢查，包含有 Wi-Fi 網路檢查、裝置檢查與掃描應用程式，確認都沒有問題就會幫你開啟 APP。

△ 像是開啟購物 APP 之後，就可以看到下方有顯示「安心 Pay」未發現安全風險，基本上這是一個很基礎的檢查機制，還是有幾點要請大家特別留意，請勿安裝來路不明的 APP，在台灣主要以 Google Play 下載安裝的 APP 為主，二來要保持 APP 的更新。

△ 透過安心 Pay 開啟的 APP 的也都會被記錄，為了要每次使用都被檢查，因此在使用時也會建議你在桌面設定捷徑。

△ 夠過捷徑就可以很快很方便的開啟網路銀行與購物的 APP！

△ 當然網路購物不限於 APP 才可以，透過手機瀏覽器、Faceebook 社群都有很多管道，這些安全也是相對很重要的，網頁防護功能當然也要給他打開，確保沒有惡意連結與詐騙連結的存在，這部分也可以參考之前的文章：如何預防 LINE 惡意連結？手機安全與防毒不可缺少的 APP（iOS／Android）

△ Wi-Fi 也是安全檢測的一個環節，其實最怕的就是公開使用的網路，裡面暗藏許多危機與攻擊，因此當你使用公開使用的 Wi-Fi 時也請避免網路購物或是查詢網路銀行，用 4G 網路還是相對安全的。

iPhone 手機 APP 如何防護呢？

△ 我實際使用 iPhone 的行動安全防護與防毒，目前尚未支援安心 Pay，那麼購物就不安全了嗎？其實也不會！網頁防護功能就是最重要的，開啟之後等於使用了趨勢科技安全的 VPN 連線，至少確保網路連線的安全等級是夠的！

△ 也可以使用安全瀏覽器的方式，從行動安全防護內的瀏覽器去開啟網頁購物，這樣也是一個安全的使用方式唷！像是很多長輩這些安全概念都聽不進去，就給他 APP 裝下去就對了，你說是不是啊？不過安全的概念還是要宣導，安心 Pay 推薦給大家囉！

立刻下載體驗：https://www.trendmicro.com/zh_tw/forHome/event/pccillin/adot2.html