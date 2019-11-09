Norton Power Eraser 諾頓清除大師

今天和大家分享一款工程師適用的工具，或者是說好人適用的工具！好謂好人？就是人家說幫忙修電腦就點頭，這不是好人嗎？老實說我已經不當好人很久了，因為 幫忙處理疑難雜症的確是非常費時的一件事情，我真的很懶！不過基於我是一個工程師，一個可以隨身攜帶的掃毒工具還是會隨身攜帶，真的有需求可以很快地幫別人做初步的掃毒！Norton Power Eraser 非即時監控的掃毒軟體，而是獨立於掃毒、掃蟲、掃木馬的風險移除軟體，若是電腦有異狀，不如就開啟這軟體掃毒一下，或許中毒的問題就可以輕易的被解決，而且這軟體免安裝就可以執行，相當方便。

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 諾頓強力清除器使用我們最強力的掃描技術，可消除傳統病毒掃描不一定偵測得到的威脅，讓您的 PC 恢復往常的狀態。因為諾頓強力清除器是強力的殺毒工具，它可能將合法的程式標示為「移除」。然而，您可選擇復原掃描的結果。另外，它可以協助您偵測和移除潛在不需要的程式。直接開始掃描風險，這是最直接的方式^^。

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 要重新啟動才能執行 Rootkit 的掃瞄，初次掃描建議大家重新啟動。

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 若是不想重新開機再掃描，可以先從設定取消 Rookit 的掃瞄。

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 掃瞄有分基礎的「信譽掃描」、「系統掃描」與「多重開機掃描」，信譽掃描能指定特殊的檔案或是資料夾，進行雲端資訊比對；系統掃描可以確認目前系統的現狀，包含分析正在執行的程式；多重開機掃描會針對多重的 Windows 系統進行掃描。

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 建議大家執行全系統掃描，尤其幫別人處理電腦的時候，當然給他掃到底！

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 掃毒後會列出可疑的檔案，其實這部分的資訊就如同之前NIS2011介紹的信譽等級掃描一般，他將與諾頓社群的資料庫進行比對，若是較少人信任的檔案容易被列為有風險的檔案，但是千萬不要急著修正錯誤唷！建議大家還是看了相關訊息後才決定是否修風險。有風險的檔案可以進行【遠端掃描】的動作，將會把檔案傳送到賽門鐵克伺服器進行分析，若是對於檔案真的有所疑慮，建議就上傳去分析看看吧！

Norton Power Eraser 諾頓清除大師

△ 可以點選檔案的藍色字體，進入查看相關的程式資訊，再進去還可以看到程式的檔案位置及路徑。上傳分析後若是沒有什麼問題，將會顯示「並非已知威脅」，代表"可能"真的沒有威脅吧！我會建議將修正的勾勾取消，避免真的誤刪了正常的檔案。而官方的標語更要大家警慎的使用，「由於 Norton Power Eraser 可主動偵測這些威脅， 可能會不小心選取合法的程式並加以移除。因此請務必謹慎使用這項工具，而且只有在其他方式都無效時才使用。 」

這工具應該還不差～不管你是否要隨身攜帶，現在就來掃個毒吧！

https://security.symantec.com/nbrt/npe.aspx?lcid=3076&NUCLANG=zh-tw

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