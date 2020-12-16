Trojan Killer

什麼是木馬？大家應該都聽過特洛伊木馬的故事，外表看起來沒有問題的一隻巨大木馬，沒想到裡面暗藏許多伏兵，套用在電腦上來說，就是看起來一般的應用程式，私底下卻暗中竊取個人資料，或是在暗中等待指令準備發動攻擊，控制使用者電腦等等。Trojan Killer 這款工具對於木馬的標準相當嚴苛，能掃除許多防毒軟體偵測不到軟體與檔案，若是對於電腦安全有極高的安全標準，建議可以仔細的掃掃看，現在正在限時免費，可以取得 180 天的使用期限唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/trojan-killer-portable-2/

Trojan Killer

△ 從活動頁面點選 Download Now 就可以下載到這次活動的壓縮檔案，免安裝板可以直接到文末下載。

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△ 開啟軟體後會跳出限時免費的註冊視窗，輸入名稱與電子郵件後點選 Get Now。

Trojan Killer

△ 接著就會取得活動序號，點選 Start Now! 開始使用囉！

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△ 掃瞄功能與一般掃毒工具差不多，有標準掃描、完全掃描、USB 掃描與自訂掃描，建議先跑一次標準掃描。

Trojan Killer

△ 掃描時圖表會有即時動態，看起來還有模有樣的，頓時就發現超過 3000 多筆問題檔案，這也太多了吧！後來發現是某款瀏覽器被判定為木馬軟體，於是該目錄下所有檔案、快取都被認定為風險檔案，也真是太嚴苛了！

Trojan Killer

△ 掃描後可以透過 Show Details 查看所有的細節內容。

Trojan Killer

△ 若是不知道的東西就讓它清除，若是自己覺得沒問題的內容，可以取消前方勾選，點選 Cure PC! 就會開始清除囉！

http://trojan-killer.com/

免安裝版：
Trojan Killer 2.1.56.7z（GOOGLE下載）
Trojan Killer 2.1.56.7z（1DRV下載）
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