有沒有可以一套可以搞定系統優化清理的工具呢？Cleaning Suite Professional 這款工具還頗推薦的，他具備了系統啟動管理、軟體移除清理、硬碟清理、登錄檔清理、資源回收桶、清理資源回收桶與記憶體清除，雖然說都是英文介面，不過使用上並不難，若是電腦疏於清理會變慢變頓，請大家可以收下這款限時免費的專業清理工具，來替電腦打掃把掃囉！

△ 進入活動頁面後輸入名稱、信箱與所在地，之後點選 Send 來送出。

△ 接著會看到註冊的訊息，會通知你到信箱去收信。

△ 信箱可以帳號與活動確認的連結，點選下去開啟網頁視窗。

△ 接著從網頁點選 Download Full Version 就可以下載到活動的安裝檔案，文末也可以直接下載安裝檔與免安裝檔。

△ 電腦開啟要快就得先從 Startup Cleaner 去清理，把沒有必要開機啟動的軟體刪除。

△ 軟體移除工具

△ 系統硬碟的清理，包含有系統、網路快取、播放軟體快取、壞掉的連結、空資料夾與系統更新檔案。

△ 登錄檔的清理。

△ 垃圾筒的清理，也可以關閉系統的垃圾桶。

△ 記憶體的清理，可以釋放可以被佔據的記憶體，取得更多系統資源。

https://www.ascompsoftware.com/index.php?php=prog&prog=cleaningsuite

免安裝版：

Cleaning Suite Professional 4.002.7z（GOOGLE下載）

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安裝版：

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