Cleaning Suite Professional 系統清理優化

有沒有可以一套可以搞定系統優化清理的工具呢？Cleaning Suite Professional 這款工具還頗推薦的，他具備了系統啟動管理、軟體移除清理、硬碟清理、登錄檔清理、資源回收桶、清理資源回收桶與記憶體清除，雖然說都是英文介面，不過使用上並不難，若是電腦疏於清理會變慢變頓，請大家可以收下這款限時免費的專業清理工具，來替電腦打掃把掃囉！

限時免費：https://www.ascompsoftware.com/fullversion/

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△ 進入活動頁面後輸入名稱、信箱與所在地，之後點選 Send 來送出。

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△ 接著會看到註冊的訊息，會通知你到信箱去收信。

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△ 信箱可以帳號與活動確認的連結，點選下去開啟網頁視窗。

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△ 接著從網頁點選 Download Full Version 就可以下載到活動的安裝檔案，文末也可以直接下載安裝檔與免安裝檔。

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△ 電腦開啟要快就得先從 Startup Cleaner 去清理，把沒有必要開機啟動的軟體刪除。

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△ 軟體移除工具

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△ 系統硬碟的清理，包含有系統、網路快取、播放軟體快取、壞掉的連結、空資料夾與系統更新檔案。

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△ 登錄檔的清理。

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△ 垃圾筒的清理，也可以關閉系統的垃圾桶。

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△ 記憶體的清理，可以釋放可以被佔據的記憶體，取得更多系統資源。

https://www.ascompsoftware.com/index.php?php=prog&prog=cleaningsuite

免安裝版：
Cleaning Suite Professional 4.002.7z（GOOGLE下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.7z（1DRV下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.7z（MEDIAFIRE下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.7z（RAPIDGATOR下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.99 MB

安裝版：
Cleaning Suite Professional 4.002.exe（GOOGLE下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.exe（1DRV下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.exe（MEDIAFIRE下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.exe（RAPIDGATOR下載）
Cleaning Suite Professional 4.002.exe（MEGA下載）
檔案大小：7.37 MB

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