武漢肺炎疫情持續升溫,大家真的要避免出門趴趴走,IObit 因為武漢肺炎而推出的全系列軟體限時免費,包含有 Advanced SystemCare、Driver Booster、IObit Malware Fighter、IObit Uninstaller、Advanced Systemcare Ultimate 與 IObit Software Updater,可以自己挑選兩款喜愛的軟體下載使用,超佛心的唷!希望大家可以把我這次機會,取得自己喜愛的軟體唷!

△ 取得方式超簡單,進入活動網站後找到喜愛的軟體點選 Download Now & Get the License 就可以下載到安裝檔案,序號也會直接顯示在下方唷!以下簡單介紹這次活動的軟體唷!

△ Advanced SystemCare Pro 是一套非常方便與強大的系統清理與優化工具,也是持續我使用好幾年的工具之一,Advanced SystemCare Free 版本其實就很不錯了,專業版本可以提升電腦 200% 的速度、增加 300% 的網路速度、更深層登錄檔清理與最佳化、即時的積極防護與最佳化,坦白說取得免費的專業版絕對是賺到,立刻賺到 300 元啦!

△ 驅動程式大家一定很少更新吧!因為更新驅動程式的確是件很麻煩的事情,自己去尋找驅動程式更累,於是批次更新驅動程式的工具頗方便的,當然也有很多類似的 免費工具,不過這類工具通常都有免費版與專業版,專業版更包含有備份驅動的功能,就算更新後有問題話,還原也會更加方便,IObit Driver Booster 7 PRO 專業版本正在限時免費中,大家趕快去取得序號吧!

△ 電腦使用上其實很怕會遇到惡意軟體,嚴格來說我覺得和病毒也差不多,其實很多防毒也包含有惡意軟體這塊地防護,這兩者之間的區隔我覺得現在有點模糊,因為不管是惡意軟體防護工具、防毒軟體去對電腦做掃描,可能都會有相同的結果,但是不管如何還是很多株葉的惡意軟體防護工具,這次限時免費的 IObit Malware Fighter 就相當的不錯,專業版本更是有 Bitdefender 防毒引擎的增強防護,也多了即時保護線上瀏覽與瀏覽器隱私,可以移除 200 萬以上的惡意軟體與病毒,常常上些奇怪的網站,或是隨意下載軟體來安裝,那麼這款工具絕對是不錯的護身符唷!

△ 軟體移除工具很多款,軟體若要移除乾淨就千萬不要用 Windows 內建的,IObit Uninstaller 可以幫你移除軟體後清理得更加徹底,避免在系統上殘留更多沒有必要的垃圾檔案,其實非常多用戶都有使用免費版本,而此刻限時免費的 IObit Uninstaller 9 PRO 功能當然更好,若你本來就是慣用此款移除工具的用戶,可別錯過這次的機會;若你是從未在意過移除工具的朋友,那就好好這款收藏起來吧!

△ 很多資訊都有懶人包,那麼有沒有電腦工具的懶人包呢?我覺得 Advanced SystemCare Ultimate 就是非常好的懶人包軟體工具,因為它結合了 Advanced SystemCare 的系統清理優化功能,而 Ultimate 版本更是加入防毒功能,因此同時幫你搞定了系統防毒、系統工具、電腦最佳化等等電腦必須要去面對的大小事情,而且 Advanced SystemCare Ultimate 真的很少在最做限時免費,如今終於遇到了當然要分享給大家,若你不喜愛裝太多軟體,但是基本的防毒不能少,電腦垃圾清理也必須常常執行,系統的優化與調整也是必要的,那麼 Advanced SystemCare Ultimate 就對了!

△ 電腦裡面軟體那麼多,不知道大家是如何更新的呢?很多軟體會有更新通知,但不是所有軟體都是如此,因此可以使用 IObit Software Updater 這樣的軟體更新工具,它會自動替你檢查電腦內的軟體版本,IObit Software Updater Pro 專業版本更可以自動更新到新版本,而且沒有廣告的干擾,若你有軟體更新的強迫症,那麼這款限時免費的好工具很適合你唷!那為什麼軟體要更新到最新版本呢?因為軟體總是會新功能,或是解決舊有的 Bug 等等,最新版本相對是比較穩定的唷!

以上介紹軟體通通限時免費:http://ld.iobit.com/en/giveawaycovid-19.php