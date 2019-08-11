Malware Hunter 1.85.0.671 惡意軟體獵人，附加系統優化調整與清理功能

2019-08-11 09:10:38 哇哇

最近因為勒索病毒的流行，讓人覺得防毒軟體是否都失效了？這樣從名詞解釋開始說起，坦白說大家容易混淆病毒、惡意程式的差異，病毒就像生病一樣，他本身就具有破壞性，然後具備傳染的特性；而惡意程式像是間諜，他可以先默默地隱藏，也可以發動攻擊，是不懷好意的惡意破壞。因此市面上除了各種防毒軟體之外，惡意軟體的防護也越來越多，這次要與大家分享的 Malware Hunter 就是一款惡意軟體的防護工具，也是 Glarysoft 最新的一款工具軟體，大家不妨一起來試試看！

主要的功能與防毒軟體類似，就是快速掃描、全部掃描與自訂掃描，不過沒有即時防護功能，排程掃描必須專業版才可以使用。除了惡意軟體掃描功能之外，也整合了系統加速功能，可以自行設定開機啟動、排程任務、軟體服務與系統服務，將不必要的項目關閉當然能增加電腦速度，不過不懂的話還是不要亂動。

系統清理是 Glarysoft 的強項，因此清理功能也內建其中，可以順便清除電腦中的垃圾與登錄檔等等。

http://www.glarysoft.com/malware-hunter/

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參考資料：剪不斷、理還亂的惡意軟體與間諜軟體

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