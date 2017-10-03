系統優化需要什麼軟體？我想 Advanced SystemCare 應該是套很不錯的選擇，也是我現在每台電腦都有安裝的唷！現在已經正式推出 7 的版本囉！提供了全新的用戶介面，有新的上網保護功能，網路連線增強功能，新一代的磁碟重組引擎，在硬碟掃描與優化上更加快速。當然原有的功能也不會少，可以幫忙清潔系統、更新系統、優化系統、加速系統，讓電腦的運作維持在最佳狀態！趕快來體驗新版本吧～
免安裝版請執行ASC.exe
快速掃描
快速的掃瞄包含了惡意軟體清除、登錄檔修復、隱私清除、垃圾檔案清理、Internet 加速與捷徑修復，掃描完成後會會列出系統的安全等級、效能等級與穩定性等級，可以點選每個項目查看詳細的內容，若沒有太大問題就直接一鍵修復吧！
全面掃描
更進階的優化可以切換到「專家模式」來使用（新版本取消專家模式，全選掃描項目即可），提供了更多掃描項目，比簡單模式更多了登錄檔重組、系統最佳化、安全性防護、磁碟掃描、Windows 漏洞修復與磁碟重組。專家模式的掃描會比較花時間，也包含了系統更新與登錄檔重組的功能，建議修復完成之後可以重開機。此外也提供了磁碟重組的功能，重組的速度其實還頗快的！（若您是使用 SSD 硬碟，可以跳過重組步驟）
工具箱
工具箱裡面提供了非常多的系統工具，若是基本的清理、加速無法滿足您的話，工具箱就是非常實用的好幫手，包含了檔案粉碎、Windows 修復、IE 助手、SysExplorer、處理程序管理、驅動程式管理、系統硬體資訊、系統控制、磁碟總管、重複資料掃瞄與空資料夾掃描，我覺得很多都是不錯的功能，能內建在免費的軟體之內實在是很超值。
不過有一點得特別注意唷！坐左邊一排是 IObit 的相關軟體工具，而且是無聲無息的背景安裝，若是不想要這樣就被安裝軟體的話就不要點選，雖然說這些工具也很實用，不過其實只是做一個連結而已，也是可以額外自己安裝的免費工具。
加速
加速功能取消了之前工作、遊戲兩種模式，直接就是一鍵加速，細部的設定包含停用的系統服務、停用非系統的服務、停用背景程式、電源管理計畫，基本上就是以省資源為前提來達到電腦加速。此外加入了啟動加速與深層最佳化的選項，執行一次即可唷！
救援中心
在系統加速優化之後，登錄檔會有所變動，若是之後有發生系統異常的狀況，可以透過救援功能恢復到之前的狀態，這部分的備份項目是自動的，大家在優化電腦時也可以很放心，若是要調整備份的份數，可以透過軟體設定來調整。
快速設定
由於功能越來越多元，所以多了一個快速設定的選項，從中就可以直接檢視各種功能的狀態，也是優化設定的捷徑。
行動作業中心
行動作業中心與行動裝置沒有什麼關聯，主要是列出了 IObit 自身的相關軟體，全套的安裝才會更有保障，但是我想這也絕非必要，但是可以讓大家知道還有些功能擴充。
首頁保護功能
首頁保護功能，現在有太多綁架首頁的軟體，有保護還是比較安心。
開機啟動管理
啟動管理是新的小工具，看起來已經像是一個獨立的小軟體，我想未來也有可能獨立發行。
PCtransfer
PCtransfer 是新的備份工具，可以備份系統內常用到的檔案，當然也有還原功能，我猜也是新開發的軟體之一。
面板
目前有經典、黑色與白色三種面板，坦白說面板的好看程度有退步啊！
專業版功能
有免費版本當然也就有專業版本，專業版本提供了更好的 Internet 與系統保護，更深入清理與最佳化登錄檔，加速 Internet 最快到達三倍，更可以讓緩慢的電腦有加速空間。基本上專業版的功能的確很吸引人，但是免費坂也足夠大家使用囉！
http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.php
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