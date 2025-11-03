Malwarebytes Anti-Malware 5.4.3 惡意軟體不要來，免費工具幫你掃除！

Malwarebytes Anti-Malware 5.4.3 惡意軟體不要來，免費工具幫你掃除！

免費的防毒防駭軟體越來越多，大家逐漸都可以依賴免費的軟體了，而且在不同防護軟體中互補一下，保持系統的安全，防毒軟可以選擇微軟的 Microsoft Security Essentials ，惡意軟體防護之前也曾介紹過 Spyware Terminator，今天再來分享一套 Malwarebytes Anti-Malware 可以解決系統中的惡意軟體，避免受到軟體的侵害，不過這軟體還是有免費與專業版之分，功能還是稍微縮減了些，不過掃除的能力並不會減少啦！

Malwarebytes Anti-Malware 版本比較

免費版的軟體有一些受限，最大的差別就是不支援即時防護，也不支援排程掃描，所以要檢察系統時都得必須手動的執行掃描，不過還好更新的功能沒有被縮減，掃描前一樣可以下載最新的病毒碼，確保還是可以有效地掃除惡意軟體囉！新版本的免費版本只支援 14 天的使用了～真是讓人難過啊！

http://www.malwarebytes.org/

新版本安裝版：
Malwarebytes Anti-Malware Free.exe（MBAMUPDATES下載）
檔案大小：2.59 MB

Malwarebytes Anti-Malware 專用解安裝工具：
mbam-clean-2.1.1.1001.rar（MediaFire下載）
mbam-clean-2.1.1.1001.rar（Sendspace下載）
mbam-clean-2.1.1.1001.rar（ZippyShare下載）
mbam-clean-2.1.1.1001.rar（Uploading下載）
mbam-clean-2.1.1.1001.rar（本站下載）
檔案大小：114 KB

Malwarebytes review | Should you get it in 2025?
TWCERTCC台灣電腦網路危機處理暨協調中心
微软官方出品！一键清除Windows 10 中的恶意软件| 零度解说
Malwarebytes Review (2025) - Is It Worth It?
【魔物獵人】當環境獵人嘍
Malwarebytes - FULL TUTORIAL! BEST Anti-Malware for Mac
2025 惡意軟體移除工具 Malwarebytes Anti Malware 推薦使用
哇哇
哇哇
2025-11-03
