CPUBalance 電腦會效能不足而短暫停滯嗎

大家使用電腦時一定都會有遇到效能不足的一刻，就是電腦停在那邊一動也不動，過一下下才恢復正常，這或許就是 CPU 還反應不過來的狀態，CPUBalance 可以說是 Process Lasso 的陽春版，能自動調整 CPU 的使用，當許多應用程式在搶資源時，讓系統維持正常運作，而不會受到特定應用程式太佔資源造成的停滯問題，若你的電腦中有 不得不執行的程式，卻又很占用資源影響到電腦正常運作的話，那來試試看這款工具吧！

CPUBalance 電腦會效能不足而短暫停滯嗎

操作使用還算是簡單，基本上開啟程式後就不用去動了，會自動開始調節 CPU 的使用，進階設定可以自己進入 Advanced Settings 調整，若不懂的話不建議調整，不然就是針對自己需求邊調整邊運作看看囉！

Pro 版本免費取得：https://bitsum.com/cpubalance-gotd/

CPUBalance 電腦會效能不足而短暫停滯嗎

進入活動頁面之後，填入字自己的名稱與信箱之後，點選 Send My CPUBalance PRO License。

CPUBalance 電腦會效能不足而短暫停滯嗎

之後就會在信箱內收到序號，開啟軟體後在軟體左下角點選立即啟動，之後輸入序號啟動就可以囉！

32bit 免安裝版：
CPUBalance 1.0.0.90 32bit.7z（GOOGLE下載）
CPUBalance 1.0.0.90 32bit.7z（1DRV下載）
CPUBalance 1.0.0.90 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）
CPUBalance 1.0.0.90 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）
CPUBalance 1.0.0.90 32bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.27 MB

64bit 免安裝版：
CPUBalance 1.0.0.90 64bit.7z（GOOGLE下載）
CPUBalance 1.0.0.90 64bit.7z（1DRV下載）
CPUBalance 1.0.0.90 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
CPUBalance 1.0.0.90 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
CPUBalance 1.0.0.90 64bit.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.19 MB

CPUBalance 1.0.0.90 電腦會效能不足而短暫停滯嗎？用這款來解解看 相關文章

訪客留言

CPUBalance 1.0.0.90 電腦會效能不足而短暫停滯嗎？用這款來解解看 參考資料

綠色工廠 CPUBalance 1.0.0.58 32bit.rar File Download 下載（免空下載）
檔案下載文章介紹 / 最新版本請看文章 CPUBalance 1.0.0.58 電腦會效能不足而短暫停滯嗎？用這款來解解看 2017-05-02 12:38:10 哇哇 大家使用電腦時一定都會有遇到效能不足的一刻，就是電腦停在那邊一動也不動，過一下下才恢復正常，這或許就是 CPU 還反應 ... ...
Google Chrome 網路瀏覽器
Google 內建的智慧功能可為你提供無比簡易、安全又快速的使用體驗。 我們將於 2020 年 3 月 31 日更新 Chrome《服務條款》。新版條款將包含《Google ...
系統進程優化工具CPUBalance迎來0.0.9.9 beta版本- 壹讀
2016年11月24日 ... Bitsum Technologies已經發布了CPUBalance的一個beta版本，這款工具軟體聲稱 可以智能優化CPU的響應。其使用了與Process Lasso（系統進程 ...
CPUBalance v1.0 Released – And it is 100% FREE! - Bitsum
2016年12月12日 - CPUBalance v1.0 has been released after extensive testing. Of course, as with all our products, we&#39;ll continue to refine it, but it is now at a level&nbsp;...
CPUBalance 1.0.0.54 free download - Software reviews, downloads ...
3 days ago ... CPUBalance intelligently optimises processor use to keep your PC responsive, even when under load. (Sceptical? We would be too, normally, ...
nEO iMAGING 光影魔術手 4.4.1.304 免安裝中文版 - 免費修圖軟體 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
全自動驅動程式安裝軟體 - 萬能驅動助理（e驅動），免上網就能夠抓驅動程式，因為它內建了各大硬體廠商的萬用驅動程式，執行後會自動偵測你電腦中所需的驅動程式（使用硬體ID偵測技術），列出來你所需要的驅動程式清單後，再由你來決定是否安裝，解決了一般人對於 ...
【電腦組裝】RAM記憶體的介紹與選購 (2020年2月更新) @ 歐飛先生 :: 痞客邦
答：筆電用的記憶跟跟桌機不一樣，不能通用，而且筆電的記憶體安裝因為要拆筆電，所以難度比較高，建議加裝要送回原廠處理。 請參考：如何加裝筆電記憶體？ 問10：win10的記憶體上限為何？ 答：32位元版，上限都只有4G (現在應該沒人裝32位元版了啦) ...
CPUBalance: improve PC responsiveness - gHacks Tech News
24 Nov 2016 ... CPUBalance is a program for Microsoft Windows devices that is designed to retain system responsiveness during high load times.
你的電腦常會lag嗎？試試神奇的《CPUBalance》軟體來加快電腦的反應 ...
2017年5月8日 - 「CPUBalance」這套軟體跟之前阿正老師曾介紹過的「Process Lasso」是同一間軟體公司「bitsum」所設計，它使用ProBalance演算法，能在電腦處於&nbsp;...
CPUBalance Pro – Restrain CPU Hogs to Improve PC ...
CPUBalance v1.0.0.58 Install CPUBalance Now! ProBalance Only - Sweet and Simple Install Process Lasso Now! ProBalance and Much More - For the Techie ...