大家使用電腦時一定都會有遇到效能不足的一刻，就是電腦停在那邊一動也不動，過一下下才恢復正常，這或許就是 CPU 還反應不過來的狀態，CPUBalance 可以說是 Process Lasso 的陽春版，能自動調整 CPU 的使用，當許多應用程式在搶資源時，讓系統維持正常運作，而不會受到特定應用程式太佔資源造成的停滯問題，若你的電腦中有 不得不執行的程式，卻又很占用資源影響到電腦正常運作的話，那來試試看這款工具吧！

操作使用還算是簡單，基本上開啟程式後就不用去動了，會自動開始調節 CPU 的使用，進階設定可以自己進入 Advanced Settings 調整，若不懂的話不建議調整，不然就是針對自己需求邊調整邊運作看看囉！

進入活動頁面之後，填入字自己的名稱與信箱之後，點選 Send My CPUBalance PRO License。

之後就會在信箱內收到序號，開啟軟體後在軟體左下角點選立即啟動，之後輸入序號啟動就可以囉！

32bit 免安裝版：

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64bit 免安裝版：

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