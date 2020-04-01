BootRacer 開機啟動如何加速

電腦用久了，開機速度當然就慢了，因為有可能安裝了一些工具，會影響到開機速度！其實開機啟動軟體很多，這次來替大家推薦 BootRacer 這款開機啟動加速工具，他與一般開機啟動軟體是有差異的，因為它會實際幫你測試每個程式的花費時間，所以能幫你累加所有程式花費的時間，透過自己的調整之後，再次重新開機來檢測開機速度，應該就能感覺到開機時間明顯加速不少，以後開機就可以用一直痴痴的等待囉～限時免費工具有需要的人可以收下囉！

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 軟體必須使用安裝版本，可以到文末直接下載，開啟後請點選右下角的 Premium 來啟動。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 之後點選右下角的 Register your Copy。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 之後貼上文末下載檔案中的序號，點選 Register 來註冊。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 註冊成功應該就可以看到以上視窗。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 接下來跟大家分享 BootRacer 該如何優化電腦的啟動速度，請先點選畫面中的 Full Boot Test。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 點選 Start Test 之後會進行第一次的重新開機，之後就會開始替你偵測電腦軟體的啟動速度。

BootRacer 開機啟動如何加速BootRacer 開機啟動如何加速

△ 重新啟動後右下角會有一些數字倒數，完成之後會顯示開機所花費的時間，之後點選 Know more 來了解更多細節。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 進入 BootRacer 之後再次點選右方的 Clean Boot Test。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 這時候什麼都不用做，直接點選步驟 2 的 Start Test 進行第二次重開機。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 第二次開機之後再次回到這個畫面，就可以看到開機速度已經有所改善，已經增快了 20 秒左右，點選 Find Slowdown 來查看哪些軟體在拖慢速度。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 之後就可以看到軟體啟動列表，每個軟體都有顯示啟動的時間，其實有很多都是非必要的。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 我們可以透過 Startup Control 工具來關閉、刪除與排序啟動的順序，不過這個步驟就需要一點經驗了，因為你還是得知道每個程式是幹嘛用的，是否有需要維持開機啟動，還是關閉沒有關係。

BootRacer 開機啟動如何加速

△ 調整過後我又再次開機來比較，比最初的開機速度省了 43 秒，節省了一倍的時間，有調整有差唷！

https://greatis.com/bootracer/

安裝版：
BootRacer 7.90.zip（GOOGLE下載）
BootRacer 7.90.zip（1DRV下載）
BootRacer 7.90.zip（MEDIAFIRE下載）
BootRacer 7.90.zip（RAPIDGATOR下載）
BootRacer 7.90.zip（MEGA下載）
檔案大小：16.15 MB

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