Autorun Organizer 3.09 開機啟動管理，延遲次要的啟動程式

2019-04-25 05:47:08 哇哇 0 0

開機很慢嗎？那你是否想過開機為什麼那麼慢？其實很多電腦用久了，安裝了很多很多軟體，部分軟體會在開機時就自動啟動，若你沒有特別關閉的話，等於開機當下就得開啟很多軟體，若電腦又比較慢的話，從開機到可以使用搞不好會花上好幾分鐘，這時候你可以使用 Autorun Organizer 來管理開機啟動的項目，若是很多程式都是必要的，又想要開機啟動更快速的話，可以將次要的項目設定延遲啟動。

預設列出的清單當中，只要顯示紅色的字體，代表可能有點問題，搞不好軟體早就不存在了，就可以選擇將他 remove 刪除。若是非必要的項目可以勾選 Temporary disable 停止開機啟動，整頓完一次之後搞不好像次開機就超級快囉！（使用 SSD 硬碟開機都很快 XD）

http://www.chemtable.com/autorun-organizer.htm

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