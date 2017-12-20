最近電腦有點慢嗎？我的電腦是非常慢，老實說也慢了好一陣子了，而調整電腦的順暢度方式很多種，每台電腦都有不同的狀況，若是經驗不足只好慢慢的嘗試，我最近的情形電腦真是慢到爆炸，說硬碟慢也不是、CPU不夠力也無計可施、瀏覽器怎麼開就是吃資源，真想直接花錢來台規格好的電腦，但是花錢絕對不是最棒的解決方式，系統若沒好好整頓，再好的電腦都有癱掉的一天（以上碎碎念結束）。【Process Lasso】是一套智能化的調整程式，會最佳化目前所有應用程式的狀態，讓系統維持最佳的運作狀態，無招勝有招的時候不妨來試試看。
【Process Lasso】的強項在於應用程式的優先權調配，會自動分析目前所有的程序，若是電腦比較慢的話，真的可以開啟來試試看，看看是否有改善唷！
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