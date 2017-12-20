Process Lasso 9.0.0.420 智能效能調整，維持電腦最佳狀態

2017-12-20 10:41:26 哇哇 0 0


最近電腦有點慢嗎？我的電腦是非常慢，老實說也慢了好一陣子了，而調整電腦的順暢度方式很多種，每台電腦都有不同的狀況，若是經驗不足只好慢慢的嘗試，我最近的情形電腦真是慢到爆炸，說硬碟慢也不是、CPU不夠力也無計可施、瀏覽器怎麼開就是吃資源，真想直接花錢來台規格好的電腦，但是花錢絕對不是最棒的解決方式，系統若沒好好整頓，再好的電腦都有癱掉的一天（以上碎碎念結束）。Process Lasso是一套智能化的調整程式，會最佳化目前所有應用程式的狀態，讓系統維持最佳的運作狀態，無招勝有招的時候不妨來試試看。

軟體介面的圖表可以反應目前的系統狀態，綠色的線條代表整體系統反應，維持在高點是好事，代表系統有足夠的處理能力；紅線代表系統使用率，原則上是越低越好，CPU越強大有可能就越低，CPU足以應付目前系統所處理的程序，若是持續偏高的話就得再觀察是否有異常；藍色系統的虛線為記憶體使用量，若是偏高的話可以選擇關閉不必要的程式，讓系統有更多的資源可以使用。

【Process Lasso】的強項在於應用程式的優先權調配，會自動分析目前所有的程序，若是電腦比較慢的話，真的可以開啟來試試看，看看是否有改善唷！

http://www.bitsum.com/prolasso.php

32bit 免安裝：
Process Lasso 9.0.0.420 32bit.rar（MediaFire下載）
Process Lasso 9.0.0.420 32bit.rar（Rapidgator下載）
Process Lasso 9.0.0.420 32bit.rar（ZippyShare下載）
Process Lasso 9.0.0.420 32bit.rar（YunFile下載）
Process Lasso 9.0.0.420 32bit.rar（本站下載）
檔案大小：1.69 MB

64bit 免安裝：
Process Lasso 9.0.0.420 64bit.rar（MediaFire下載）
Process Lasso 9.0.0.420 64bit.rar（Rapidgator下載）
Process Lasso 9.0.0.420 64bit.rar（ZippyShare下載）
Process Lasso 9.0.0.420 64bit.rar（YunFile下載）
Process Lasso 9.0.0.420 64bit.rar（本站下載）
檔案大小：1.88 MB
最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

Process Lasso 9.0.0.420 智能效能調整，維持電腦最佳狀態 相關文章


訪客留言

Process Lasso 9.0.0.420 智能效能調整，維持電腦最佳狀態 參考資料

Process Lasso 中文化- 中文切換教學- 阿榮技術學院
2012年12月5日 - Process Lasso 中文化- 中文切換教學. 1 「Options」→「General Settings」→「Change language in use」。 2 在「Choose Language」視窗中點&nbsp;...
阿榮福利味- Process Lasso 8.9.1.6 免安裝中文版- 可以提高電腦穩定性 ...
Process Lasso 8.9.1.6 免安裝中文版- 可以提高電腦穩定性的處理程序最佳化軟體http://www.azofreeware.com/2012/12/process-lasso-60196.html.
Process Lasso 8.9.7.6 繁體中文版，電腦處理程序優化軟體 | WanMP Online System
免安裝版請執行「_Start-ProcessLasso.bat」或「ProcessLassoLauncher.exe」來開啟主程式。 解壓密碼： wanmp 下載連結→ [8.9.7.6] [8.9.0.2] [8.1] [8.0.2] [7.8.0] [6.6.0.18] 喜歡 3 轉載請註明：Process Lasso 8.9.7.6 繁體中文版 ...
Process Lasso PRO v8.0.1.0 Final 简繁体中文注册版 | 进程优化
Process Lasso PRO 官方简繁体中文注册版(32位和64位)是一款以优化系统进程优先级来提高系统运行速度的系统进程优化软件。而应用程序在系统中的表现即为进程，当某个进程长 时间占用CPU使用率过多时，就会引起系统失去响应，假死等，我们平时提到的很 ...
Process Lasso 8.1 64bit.rar 免安裝,軟體下載,uploading下載 | 綠色工廠
Process Lasso 8.1 64bit.rar（本站下載） Process Lasso Process Lasso #Process Lasso #系統調整 #CPU忙碌 #電腦效能不足 檔案下載文章介紹 / 最新版本請看文章 Process Lasso 8.9.8.94 ...
Sharing space: Process Lasso
免安裝中文版 ProcessLassoPortable_8.9.8.40_Multilingual 單文件中文版 Process Lasso Process Lasso64
Process Lasso 自動調整程式優先順序來最佳化系統，中文版限時免費下載（含序號）
Process Lasso 是一款與眾不同的系統最佳化軟體，或許單從它的介面來看，你會覺得 Process Lasso 只是另外一種系統管理工具，但它的功能不僅於此，Process Lasso 能從處理程序的優先順序來進行自動化調整，包括最佳化核心項目
[下載]Process Lasso v7.6 免安裝繁體中文版電腦優化工具- 軟體罐頭
Process Lasso是一套加快電腦速度的軟體。此軟體有助於提高作業系統的性能。開啟時若出現英文介面，請由功能表「Options」→「General Settings」→「Change&nbsp;...
阿榮福利味- Process Lasso 6.0.3.4 免安裝中文版- 可以提高 ... - Facebook
Process Lasso 6.0.3.4 免安裝中文版- 可以提高電腦穩定性的處理程序最佳化軟體http://www.azofreeware.com/2012/12/process-lasso-60196.html.
阿榮福利味- Process Lasso 8.0.2 免安裝中文版- 可以提高電腦穩定性的 ...
Process Lasso 8.0.2 免安裝中文版- 可以提高電腦穩定性的處理程序最佳化軟體http://www.azofreeware.com/2012/12/process-lasso-60196.html.