Windows10TweakTool 輕巧強悍，50 個系統優化組合包

電腦用久了，就開始卡頓了嗎？懶得重新灌電腦，又想要讓電腦順暢下去，有什麼方法嗎？今天要跟大家分享這款 Windows10TweakTool 系統優化工具，體積相當輕巧只有 131KB，卻擁有 50 種系統優化功能，如果你電腦也開始卡卡的話，趕快來是是這款輕巧又強大的系統優化工具吧！你也可以參考：Wise Care 365 5.4.2 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！

Windows10TweakTool

△ 檔案大小只有 131KB，下載後為 .bat 格式的副檔名，點擊右鍵>「以系統管理員身分執行」就可以啟動啦，不需要安裝即可執行。

系統清理工具

△ 開啟之後就可以看到系統優化工具的介面囉，共有 50 種選項可操作，雖然畫面比較陽春，但是功能很實在！依照自己想要執行的功能，輸入對應的數字編號並按下 Enter 就可以囉！

Windows10TweakTool 系統優化項目包含：

  • 禁用索引服務
  • 禁止 Windows 發送錯誤報告
  • 禁用最近使用的項目
  • 關閉 Windows Defender
  • 關閉防火牆
  • 檢查更新而不自動下載更新
  • 啟動電源計劃「高效能」
  • 調整電源選項
  • 禁用休眠（刪除休眠檔案）
  • 開啟快速啟動
  • 調整休眠檔案大小
  • 轉移虛擬記憶體
  • 關閉系統保護
  • 關閉使用者帳戶控制 (UAC)
  • Windows To Go 啟用應用商店
  • 關閉計劃任務隱藏的自動啟動
  • 移除右鍵選單 Sky Drive Pro
  • 禁止運行電腦自動維護計劃
  • 啟用 .NET Framework 3.5.1
  • 關閉軟體相容性小幫手
  • 禁止一上網就打開瀏覽器
  • 刪除 6 個資料夾 (暫失效)
  • 顯示受保護的系統檔案
  • 桌面顯示「我的電腦」
  • 啟動IE增強保護模式
  • 將臨時資料夾移動到非系統碟
  • 關閉 HomeGroup 家用群組
  • 延遲啟動 Superfetch 服務
  • 設定免輸密碼自動登入
  • 關閉開機畫面（GUI引導）
  • 關閉 IPv6
  • 關閉不需要的視覺特效
  • 關閉客戶體驗改善計劃
  • 隱藏重要訊息中心工作列圖示
  • 關閉自動播放或自動打開隨身碟
  • 設定視窗超窄邊框
  • 資源回收筒右鍵固定到開始選單
  • 不經由資源回收筒，直接刪除檔案
  • 關閉 SmartScreen 篩選工具
  • 關機時強制關閉背景程式不等待
  • 關閉不必要的視覺動畫效果
  • 關閉軟體 Jump List
  • 關閉遠端協助
  • 更改 IE 預設下載位置
  • 清理應用商店快取
  • 工作列顯示「星期幾」
  • 設定系統內建截圖儲存到桌面
  • 關閉磁碟碎片整理計劃
  • 禁用系統記錄檔與寫入偵錯資訊
  • 禁用疑難排解和系統診斷服務

禁止 Windows 發送錯誤報告

△ 按下 Enter 之後，並不會馬上執行，而是顯示執行、還原，所以大家請不要害怕按錯，可以自己嘗試看看，若是執行錯了，還可以選擇 2 還原～大家趕快下載起來吧，幫自己的電腦到個垃圾，讓系統順順的跑下去吧！

下載：
Windows10優化工具.zip（GOOGLE下載）
Windows10優化工具.zip（1DRV下載）
Windows10優化工具.zip（MEDIAFIRE下載）
Windows10優化工具.zip（RAPIDGATOR下載）
Windows10優化工具.zip（本站下載）
檔案大小：20KB

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