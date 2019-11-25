電腦用久了，就開始卡頓了嗎？懶得重新灌電腦，又想要讓電腦順暢下去，有什麼方法嗎？今天要跟大家分享這款 Windows10TweakTool 系統優化工具，體積相當輕巧只有 131KB，卻擁有 50 種系統優化功能，如果你電腦也開始卡卡的話，趕快來是是這款輕巧又強大的系統優化工具吧！你也可以參考：Wise Care 365 5.4.2 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！

△ 檔案大小只有 131KB，下載後為 .bat 格式的副檔名，點擊右鍵>「以系統管理員身分執行」就可以啟動啦，不需要安裝即可執行。

△ 開啟之後就可以看到系統優化工具的介面囉，共有 50 種選項可操作，雖然畫面比較陽春，但是功能很實在！依照自己想要執行的功能，輸入對應的數字編號並按下 Enter 就可以囉！

Windows10TweakTool 系統優化項目包含：



禁用索引服務

禁止 Windows 發送錯誤報告

禁用最近使用的項目

關閉 Windows Defender

關閉防火牆

檢查更新而不自動下載更新

啟動電源計劃「高效能」

調整電源選項

禁用休眠（刪除休眠檔案）

開啟快速啟動

調整休眠檔案大小

轉移虛擬記憶體

關閉系統保護

關閉使用者帳戶控制 (UAC)

Windows To Go 啟用應用商店

關閉計劃任務隱藏的自動啟動

移除右鍵選單 Sky Drive Pro

禁止運行電腦自動維護計劃

啟用 .NET Framework 3.5.1

關閉軟體相容性小幫手

禁止一上網就打開瀏覽器

刪除 6 個資料夾 (暫失效)

顯示受保護的系統檔案

桌面顯示「我的電腦」

啟動IE增強保護模式

將臨時資料夾移動到非系統碟

關閉 HomeGroup 家用群組

延遲啟動 Superfetch 服務

設定免輸密碼自動登入

關閉開機畫面（GUI引導）

關閉 IPv6

關閉不需要的視覺特效

關閉客戶體驗改善計劃

隱藏重要訊息中心工作列圖示

關閉自動播放或自動打開隨身碟

設定視窗超窄邊框

資源回收筒右鍵固定到開始選單

不經由資源回收筒，直接刪除檔案

關閉 SmartScreen 篩選工具

關機時強制關閉背景程式不等待

關閉不必要的視覺動畫效果

關閉軟體 Jump List

關閉遠端協助

更改 IE 預設下載位置

清理應用商店快取

工作列顯示「星期幾」

設定系統內建截圖儲存到桌面

關閉磁碟碎片整理計劃

禁用系統記錄檔與寫入偵錯資訊

禁用疑難排解和系統診斷服務

△ 按下 Enter 之後，並不會馬上執行，而是顯示執行、還原，所以大家請不要害怕按錯，可以自己嘗試看看，若是執行錯了，還可以選擇 2 還原～大家趕快下載起來吧，幫自己的電腦到個垃圾，讓系統順順的跑下去吧！

下載：

Windows10優化工具.zip（GOOGLE下載）

Windows10優化工具.zip（1DRV下載）

Windows10優化工具.zip（MEDIAFIRE下載）

Windows10優化工具.zip（RAPIDGATOR下載）

Windows10優化工具.zip（本站下載）

檔案大小：20KB