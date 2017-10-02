Wise Care 365 4.72 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！

2015-08-30 16:31:20 哇哇 0 0


wise的工具相當豐富，目前又推出一款 Wise Care 365，一年365天關心您的電腦，讓你的電腦保持在最佳狀態，算是比較整合性的軟體，而且也有免費版本可以使用唷！這才是對使用者來說才是最大的福利！開啟軟體之後可以馬上檢測自己的電腦看看，可以知道電腦的健康指數，改善列表也會列出清單，若是分數不高的話代表還有許多優化的空間，能透過「一鍵修復」的功能來改善，改善過後分數一定會有所提升！

軟體主畫面如上圖，趕快來檢得分吧！



整體分數評估與一鍵修復之外，也有獨立的額外工具，包含了註冊表清理、常規清理、高級清理與系統瘦身功能，這些功能就與Wise Disk Cleaner幾乎相同。



系統優化會替你檢查可以優化的項目，我是直接「立即優化」來改善，還有磁碟重組、註冊表重整與啟動管理功能，這些工具的確可以有效提升系統使用效率。



隱私清理為專業版功能，基本上是清除使用者紀錄，我個人覺得可有可無，若是電腦沒有要交接他人使用，其實也用不太到。而磁盤擦除我覺得才應該是專業版的功能，這工具可以清除任何檔案被救援的可能，若是擔心檔案被人惡意救援而使用，不妨透過這工具來清除。此外也附加了文件粉碎與密碼產生器，也是不錯的輔助功能。



免費版本有四款介面風格可以更換，我覺得都還不差，主要是優化電腦比較實在，更多面板就需要購買專業版。



免費板與專業版的差異在哪裡呢？專業版提供了隱私清除功能，也可以直接自動更新到最新版本，或許還有隱藏的優化功能，有興趣的可以購買試試看～我是覺得免費版本應該就很足夠了！

http://www.wisecleaner.com/wisecare365.html

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檔案大小：7 MB
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