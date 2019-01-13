Privacy Eraser Free 4.46 隱私清理不留痕跡

2019-01-13 01:50:51 哇哇 0 0


電腦煩使用必留下痕跡，所有使用紀錄都有可能是您的隱私，若被不當的存取就有資料外洩的可能，因此必須常常清理電腦將這些隱私資訊清除，Privacy Eraser 是一套更進階的清理工具，利用資料重複抹除的技術在清理檔案，確保資料不會被救援出來的可能性，若你的電腦真的是萬分萬分的機密，不妨使用這樣的工具來進行隱私的清理。


開啟軟體之後立刻 SCAN 吧！



點選 SCAN 之後進入掃描模式，掃描的速度度頗快的，而且的確找出不少垃圾、隱私檔案，完成掃描後點選上方的 Qucik Clean 就可以開始清理，預設是使用 Simple zero-fill（1 pass）的清理模式，會將刪除檔案的位置塞入 zero 的檔案。



免費版與專業版的差異在資料抹除的程度，與 7x24 的售後服務，對於一般用戶來說免費版絕對就很足夠囉！

http://www.cybertronsoft.com/products/privacy-eraser/

免安裝版：
Privacy Eraser 4.46.7z（MEDIAFIRE下載）
Privacy Eraser 4.46.7z（ZIPPYSHARE下載）
Privacy Eraser 4.46.7z（PUTPAN下載）
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Privacy Eraser 4.46.7z（本站下載）
檔案大小：4.39 MB

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