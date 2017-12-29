【Mac】 Dr. Cleaner 系統清道夫，年底系統也要大掃除（垃圾檔案、重複資料、CPU、肥大檔案、記憶體）

2017-12-29 10:21:00 9M87
Dr. Cleaner Mac越來越慢 記憶體清理 效能工具 清理電腦

雖然 Mac  運行上大多數時間滿順暢的，但有時還是會遇到無限轉圈圈的囧境，Dr. Cleaner 是清理 Mac 必備小工具一枚，清理 CPU、垃圾檔案、記憶體等，輕量級的一款軟件，本身不會佔用電腦太多效能的，功能相當齊全，安裝後最上方選單列會有一個小圖示，點擊一下就可以看到 Mac 記憶體、垃圾檔案、CPU 狀況、網絡使用狀況等，同時也可以一鍵完成清理！

Dr. Cleaner：https://itunes.apple.com/app/id921458519?mt=12

Dr. Cleaner Mac越來越慢 記憶體清理 效能工具 清理電腦
△ 安裝後最上方會有小小的記憶體狀態（看來我的記憶體很明顯不足 XD ）

Mac 系統工具 系統優化 效能優化

△ 點開後可以看到 CPU、網路使用情形，垃圾檔案、記憶體使用情形下方可一鍵優化系統，點擊右下方可以檢視更深入的優化項目。

Dr. Cleaner Mac 系統掃描 垃圾檔案 記憶體釋放

△ 深入掃描 Mac 垃圾檔案、大型檔案、硬碟資料重複檔案等，掃描後都可一鍵清除！

Mac 記憶體 重複檔案 系統掃描 系統檢查
Dr. Cleaner Mac 掃描工具 系統優化 檔案清理 儲存空間不足
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△ 隨便就清出 1G 多的空間啊，有強迫症用完電腦就要清一下的，絕對可以滿足心靈上的需求 XD

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