雖然 Mac 運行上大多數時間滿順暢的，但有時還是會遇到無限轉圈圈的囧境，Dr. Cleaner 是清理 Mac 必備小工具一枚，清理 CPU、垃圾檔案、記憶體等，輕量級的一款軟件，本身不會佔用電腦太多效能的，功能相當齊全，安裝後最上方選單列會有一個小圖示，點擊一下就可以看到 Mac 記憶體、垃圾檔案、CPU 狀況、網絡使用狀況等，同時也可以一鍵完成清理！
Dr. Cleaner：https://itunes.apple.com/app/id921458519?mt=12
△ 點開後可以看到 CPU、網路使用情形，垃圾檔案、記憶體使用情形下方可一鍵優化系統，點擊右下方可以檢視更深入的優化項目。
△ 深入掃描 Mac 垃圾檔案、大型檔案、硬碟資料重複檔案等，掃描後都可一鍵清除！
△ 隨便就清出 1G 多的空間啊，有強迫症用完電腦就要清一下的，絕對可以滿足心靈上的需求 XD
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