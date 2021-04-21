蘋果 2021 發表會於台灣時間 4/21 凌晨 1 點舉行，有哪些新產品呢？這次的發表會上，推出了全新顏色 - 紫色 iPhone 12、AirTag、史上最薄 7 種色 iMac 及搭載超廣角鏡頭的新一代 iPad Pro 5G，這次的發表會最大的重點並不是 iPhone，亮點全在 iMac 身上，外觀跳脫以往的設計，以更簡約、輕薄的樣貌呈現，而且與 iPhone 一樣有更多的配色能夠挑選。如果你昨晚沒看發表會的話，小編幫大家整理好 4 大亮點，看完就能夠快速瞭解發表會重點囉。



亮點一：紫色 iPhone 12

規格上沒有改變，很單純的只是推出了一個全新顏色「紫色」iPhone。下面上多整理幾張圖片，讓大家看看這個紫色的 iPhone 12：

這款全新紫色 iPhone 12 週五開放預定，4/30 正式上市。

亮點二：AirTag

你常常忘記鑰匙、錢包放在哪嗎？AirTag 能夠掛在鑰匙圈、包包等小東西上面，當找不到物品時，可以直接透過 Find My 尋找 App 來找到你的物品。內建 U1 晶片、低功耗藍牙、加速感應器、IP67 防水防塵、電量有 1 年續航力。

如果超過藍牙可搜尋的範圍，只要 AirTag 周邊有其它 iOS 裝置，就可以在地圖上找到它。

上面可以客製自己自己喜愛的 emoji、文字等，當然蘋果也替大家準備號大、中、小 Size 的皮套配件等著你購買囉。

AirTag 售價部分，台灣 Apple 官網已經可以看到售價，一個售價新台幣 990 元，四件裝 3,390 元，四件裝平均一個是 847.5 元，比單一購買每個便宜了 142.5 元，將於 4/30 正式上市。

亮點三：搭載 M1 晶片的七色 iMac

這次的 iMac 加入 M1 晶片及七款配色，大小上只有 24 吋一種版本，提供的 7 種顏色包含：綠、黃、橘、粉、紫、藍及銀。

電源的部分改採用 MagSafe 磁吸式，現材跳脫以往的材質，改採用網布材質能夠抗纏繞。全新 iMac 另一大亮點就是「厚度」，只有 11.5mm 厚，24 吋的螢幕解析度來到 4.5K、亮度可達 500nit，具備 1080P 鏡頭。

連接埠的部分，後方具備 4 個 USB-C，裡面其中有 2 組 Thunderbolt 規格，RJ-45 網路線很巧妙的設計在「變壓器」而不是螢幕上，能夠替 iMac 節省更多空間。

不只是 iMac 有新顏色，Magic Mouse 及 Magic Touchpad 會隨著你購買的 iMac 顏色，有著同樣的顏色可以搭配。

iMac 搭載 有兩種版本：8 核心處理器、8 核心 GPU 及 8 核心處理器、7 核心 GPU，儲存空間為 8GB + 256GB/512GB。

8 核心處理器、8 核心 GPU 版本提供綠、黃、橘、粉、紫、藍及銀 7 種配色，支援 4 組 USB-C 中（Thunderbolt x 2），8GB + 256GB 版本售價新台幣 45,900 元、8GB + 512GB 版本售價新台幣 51,900 元。

8 核心 GPU 及 7 核心處理器版本只有綠、粉、藍及銀 4 種配色，支援 2 組 USB-C （Thunderbolt），8GB + 256GB 版本售價新台幣 39,900 元。

將於 4/30 正式上市，目前台灣官網已可以看到全新 iMac 每位顧客限購 6 部，但尚未開放訂購。

亮點四：新一代 iPad Pro 5G

新一代 iPad Pro 可以說是此次發表會的重頭戲，採用 M1 處理器及 1 萬顆、2596 分區的 mini LED 面板，峰值亮度 1600 nits，具備 Liquid Retina XDR 顯示效果，顯示堪比桌上型螢幕 Pro Display XDR 等級，支援 1000000:1 對比表現，120Hz 螢幕更新率、DCI-P3 廣色域、HDR10、HLG 及 Dolby Vision。此外這次 iPad Pro 也支援 5G 網路且支援毫米波連接規格。鏡頭方面則是加入 122 度超廣角鏡頭。

新一代 iPad 只有 12.9 吋版本搭載 mini LED，11 吋版本維持採用 LCD 面板，但不論哪種面板，通通支援 120Hz 螢幕更新率及觸控反應率，底部的 USB-C 全新支援 Thunderbolt，全新 USB 4.0 資料傳輸率達 40Gbps，最高可輸出 6K 解析度影像。記憶體這次最高支援 16GB，儲存容量最高也增加到 2TB，根本是 Mac 等級的規格！

價格方面，全新 iPad Pro 11 吋售價：

128GB 新台幣 24,900 元

256GB 新台幣 28,000 元

512GB 新台幣 34,200 元

1TB 新台幣 46,000 元

2TB 新台幣 59,000 元

iPad Pro 12 吋售價：

128GB 新台幣 34,900 元

256GB 新台幣 38,000 元

512GB 新台幣 44,200 元

1TB 新台幣 56,600 元

2TB 新台幣 69,000 元

全新 iPad Pro 5G 將於 5 月份正式上市。

以上就是此次發表會重點整理，分別發表了紫色 iPhone 12、AirTag、七色 iMac 及新一代 iPad Pro 5G，大家最喜歡哪個產品呢？如果你有時間的話，下面替大家放上發表會直播，有空的話可以看更詳細的完整影片：