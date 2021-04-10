你知道嗎？蘋果 MacBook 的容量，每多 128GB 就貴新台幣 8,000 元、多 256GB 就多 16,000...以此類推，所以說 MacBook 的容量寸土寸金是真的，像小編手邊的 MacBook Pro 只有 256GB，常常剪一支影片的暫存，就會吃光所有容量，手動清理空間又不知道從哪邊刪起，此時就必須依賴好用的電腦清理工具，最近剛好發現一款 BuhoCleaner 清理 MacBook 工具，這個工具相當專業可以說是一款抵十款，舉凡 Mac 垃圾檔案清理、程式移除、大型檔案清理、重複檔案清理、啟動工具管理通通支援，如果你的 MacBook 也經常出現空間不足的情形，用這款工具就對啦！（文內有放福利，限量 50 名，先搶先贏）

目前這款 BuhoCleaner 可在官網免費下載，完美支援 macOS BigSur 及 Apple M1，文章後方替大家準備好載點啦，點擊下載後安裝到 Mac 中就可以囉。

由於並非從 AppStore 下載的軟體，因此開啟前會有再次確認的提示，點擊「打開」即可。

點擊「開始使用」即可進入主畫面。

MacBook 垃圾檔案清理

首先是垃圾檔案的部份，包含 Xcode 垃圾檔案、系統快去、系統日誌檔、DMG 檔案、應用程式快取、應用程式日誌檔、瀏覽器快取、資源回收桶等，通通歸類為垃圾檔案，這用手清不知道要清到何時，點擊「掃描」讓軟體自動完成繁瑣的工作。

沒有幾秒鐘就掃描到 6.94GB 的垃圾，BuhoCleaner 會自動判斷真的不需要的檔案並智慧選取出來，點擊刪除就可以快速釋放空間囉，如果你不放心也可以按下「查看詳情」親自看看是否有檔案是你還需要的。

按下「繼續」刪除垃圾檔案。

BuhoCleaner 並非免費工具，超過免費版的刪除額度後，就需要輸入啟動碼才可以繼續刪除，本篇小編特別替大家爭取到 Special 福利，請繼續看下去。

BuhoCleaner 的定價都是終身版的，價錢差異在於可啟用的 Mac 數量不同，當然你揪朋友一起買絕對是比單一裝置更便宜。

目前 BuhoCleaner 正在進行春季半價折扣（不過既然是 Speacial 當然還要有更殺的），共有三種方案，分別為可啟用 1 臺 Mac、3 臺 Mac 及 10 臺 Mac，價格分別是新台幣 248 元、398 元及 818 元，序號都是終身版的，也支援永久免費更新。

接下來小編要來放福利啦，小編要教大家如何用 198 元，購買到 3 台裝置的方案，也就是用 198 元購買原價 398 元的產品，而且比一台裝置的授權 248 還要便宜！

接下來 Speacial 來囉，點擊「添加優惠券」。

貼上優惠券代碼（僅限 50 人）：TWEA56337B 並點擊「添加優惠券」。

就可以看到原價 398 元的產品，現在用 198 元就能買到，能夠同時啟用 3 台 Mac，也就是說找朋友當分母的話，每人 66 元就能夠買到終身版的 MacBook 清理工具，是不是非常划算呢？

購買完成之後，回到 BuhoCleaner 輸入啟動碼按下確定就完成囉。

沒有幾秒鐘的時間，就幫小編清出 4.44GB 的空間啦！

除了垃圾檔案移除外，BuhoCleaner 還能夠：



徹底刪除不需要的應用程式

清除 App 移除後的殘留檔案

清除重複檔案

清除大型檔案

控制啟動項

不用幾秒鐘，跑一次 BuhoCleaner 所有清理空間的項目，就能清出將近 8GB 的空間來，就算你不剪影片，正常使用下 MacBook 還是會有很系統垃圾，這時候只要找朋友 Share 每人就可以用 66 元買到一輩子都能用的 MacBook 清理工具了！

最後再提醒大家，優惠序號只有 50 組，用完就沒了，如果你發現無法使用優惠代碼，就代表前面已經有 50 人搶先使用囉，大家動作快～先搶先贏，軟體載點替各位整理在下方，有需要的趕快先下載起來吧。

https://www.drbuho.com

下載：

BuhoCleaner：https://www.drbuho.com/buhocleaner/download