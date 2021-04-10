你知道嗎？蘋果 MacBook 的容量，每多 128GB 就貴新台幣 8,000 元、多 256GB 就多 16,000...以此類推，所以說 MacBook 的容量寸土寸金是真的，像小編手邊的 MacBook Pro 只有 256GB，常常剪一支影片的暫存，就會吃光所有容量，手動清理空間又不知道從哪邊刪起，此時就必須依賴好用的電腦清理工具，最近剛好發現一款 BuhoCleaner 清理 MacBook 工具，這個工具相當專業可以說是一款抵十款，舉凡 Mac 垃圾檔案清理、程式移除、大型檔案清理、重複檔案清理、啟動工具管理通通支援，如果你的 MacBook 也經常出現空間不足的情形，用這款工具就對啦！（文內有放福利，限量 50 名，先搶先贏）
目前這款 BuhoCleaner 可在官網免費下載，完美支援 macOS BigSur 及 Apple M1，文章後方替大家準備好載點啦，點擊下載後安裝到 Mac 中就可以囉。
由於並非從 AppStore 下載的軟體，因此開啟前會有再次確認的提示，點擊「打開」即可。
點擊「開始使用」即可進入主畫面。
MacBook 垃圾檔案清理
首先是垃圾檔案的部份，包含 Xcode 垃圾檔案、系統快去、系統日誌檔、DMG 檔案、應用程式快取、應用程式日誌檔、瀏覽器快取、資源回收桶等，通通歸類為垃圾檔案，這用手清不知道要清到何時，點擊「掃描」讓軟體自動完成繁瑣的工作。
沒有幾秒鐘就掃描到 6.94GB 的垃圾，BuhoCleaner 會自動判斷真的不需要的檔案並智慧選取出來，點擊刪除就可以快速釋放空間囉，如果你不放心也可以按下「查看詳情」親自看看是否有檔案是你還需要的。
按下「繼續」刪除垃圾檔案。
BuhoCleaner 並非免費工具，超過免費版的刪除額度後，就需要輸入啟動碼才可以繼續刪除，本篇小編特別替大家爭取到 Special 福利，請繼續看下去。
BuhoCleaner 的定價都是終身版的，價錢差異在於可啟用的 Mac 數量不同，當然你揪朋友一起買絕對是比單一裝置更便宜。
目前 BuhoCleaner 正在進行春季半價折扣（不過既然是 Speacial 當然還要有更殺的），共有三種方案，分別為可啟用 1 臺 Mac、3 臺 Mac 及 10 臺 Mac，價格分別是新台幣 248 元、398 元及 818 元，序號都是終身版的，也支援永久免費更新。
接下來小編要來放福利啦，小編要教大家如何用 198 元，購買到 3 台裝置的方案，也就是用 198 元購買原價 398 元的產品，而且比一台裝置的授權 248 還要便宜！
接下來 Speacial 來囉，點擊「添加優惠券」。
貼上優惠券代碼（僅限 50 人）：TWEA56337B 並點擊「添加優惠券」。
就可以看到原價 398 元的產品，現在用 198 元就能買到，能夠同時啟用 3 台 Mac，也就是說找朋友當分母的話，每人 66 元就能夠買到終身版的 MacBook 清理工具，是不是非常划算呢？
購買完成之後，回到 BuhoCleaner 輸入啟動碼按下確定就完成囉。
沒有幾秒鐘的時間，就幫小編清出 4.44GB 的空間啦！
除了垃圾檔案移除外，BuhoCleaner 還能夠：
- 徹底刪除不需要的應用程式
- 清除 App 移除後的殘留檔案
- 清除重複檔案
- 清除大型檔案
- 控制啟動項
不用幾秒鐘，跑一次 BuhoCleaner 所有清理空間的項目，就能清出將近 8GB 的空間來，就算你不剪影片，正常使用下 MacBook 還是會有很系統垃圾，這時候只要找朋友 Share 每人就可以用 66 元買到一輩子都能用的 MacBook 清理工具了！
最後再提醒大家，優惠序號只有 50 組，用完就沒了，如果你發現無法使用優惠代碼，就代表前面已經有 50 人搶先使用囉，大家動作快～先搶先贏，軟體載點替各位整理在下方，有需要的趕快先下載起來吧。
下載：
BuhoCleaner：https://www.drbuho.com/buhocleaner/download