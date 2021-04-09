查詢fb 外洩

最近臉書發生資料外洩事件，全球近 5.3 億筆使用者資料外流，其中台灣有超過 73 萬筆的使用者資料流出，香港則是超過 290 萬筆資料遭外洩，流出的資料包含：手機號碼、姓名、居住城市、性別、婚姻狀態、工作狀態、學歷等...要如何知道自己是否為這次外流事件的受害者？本文替大家整理出 4 種檢查自己的 Facebook 帳號是否有外流的方法，很不幸的小編自己檢查完畢後，自己的資料已經遭到外流，大家也趕快查詢看看吧。


1. have i been pwned?

查詢fb 外洩

have i been pwned? 是針對此次 Facebook 資料外流事件而生的網站，此查詢網站只針對「手機號碼」外流，輸入手機號碼 09 改成 8869，如 09123456789 改成 8869123456789。

查詢fb 外洩

按下送出後就可以查詢到自己的手機號碼是否已在這次的外流清單中。

2. Leaked.Website

Leaked.Website

第二個網站 Leaked.Website 也是針對這次的外流事件所打造，此網站將手機號碼去識別化後，才傳送至系統比對，比對過程中，手機號碼不會被傳輸、讀取、儲存，請放心使用，輸入完成後按下送出比對即可。

FB 資料外流

在上方的結果欄位就可以看到自己是否為受害者啦，小編在第一、第二個查詢網站中，結果均在此次的外洩事件中。

3. ';–have i been pwned?

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';–have i been pwned? 是一個存在已久的資料外流查詢網站，先前 Dropbox 外流事件中，就可在此網站中查詢，只需要在欄位中輸入 Email 或電話號碼即可查詢。

4. Firefox Monitor

Firefox Monitor

開啟 Firefox Monitor 後，直接在網站中輸入 Email 就可以開始比對，Firefox Ｍonitor 的資料庫一樣是由 Have I been Pwned? 提供，基本上兩個網站是同一個資料庫，只是 Firefox 多了讓人多了一分信賴！輸入完 Email 之後按下 Scan 馬上就會跑出比對結果啦！

我的資料外流怎麼辦？

若你查詢後確認是此次外流事件的受害者，因為不確定是否連密碼都有遭到外洩，因此請趕快去更改密碼吧，尤其是 A 帳號、B 帳號、C 帳號全部都用同一組密碼的人，請立即去修改吧～以免造成更大的損失

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