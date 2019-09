你的帳號密碼安全嗎?之前曾經分享過 Have I been Pwned? 這個網站搜集了上億筆流出的帳密資訊,只要輸入 Email 就比對自己的帳號密碼是否安全,但輸入 Email 時如果被間接搜集資訊也不是不可能!因此 Have I been Pwned? 與 Mozilla 合作推出一項新服務「Firefox Monitor」,一樣輸入 Email 就可以查詢自己的帳號安全囉!

△ 開啟 Firefox Monitor 後,直接在網站中輸入 Email 就可以開始比對,Firefox Monitor 的資料庫一樣是由 Have I been Pwned? 提供,基本上兩個網站是同一個資料庫,只是 Firefox 多了讓人多了一分信賴!輸入完 Email 之後按下 Scan 馬上就會跑出比對結果啦!

△ 比對結果如上圖,會呈現服務名稱、發生時間、受害數目、洩露資訊等,這是一個帳號密碼曾經被洩露的結果,這是我自己使用了滿長一段時間的 Email,會出現其實不驚訝,只要定期更換並加強密碼將度,再加上二階段認證,基本上對帳號安全就會有一定程度的保障。

△ 若出現上圖畫面,代表該帳號沒有什麼問題,大部分比較新的帳號通常沒有什麼問題!

△ 此外 Firefox Monitor 也提供了追蹤功能,未來若你的帳號密碼遭到竊取,就會收到通知,輸入要監測的 Email 並註冊一個帳號就可以囉。

接著再到剛剛輸入監測的 Email 信件收取確認信,點擊信件中的驗證帳戶就可以啦!如果未來 email、帳號密碼遭到竊取的話,就會在 Email 中收到通知囉,收到通知後記得速速去更改密碼啊!

Firefox Monitor:https://monitor.firefox.com/