Firefox Monitor 全新服務，快來檢查你的帳號密碼有沒有被盜用？

2019-09-07 10:28:44 9M87

Firefox Monitor

你的帳號密碼安全嗎？之前曾經分享過 Have I been Pwned? 這個網站搜集了上億筆流出的帳密資訊，只要輸入 Email 就比對自己的帳號密碼是否安全，但輸入 Email 時如果被間接搜集資訊也不是不可能！因此 Have I been Pwned? 與 Mozilla 合作推出一項新服務「Firefox Monitor」，一樣輸入 Email 就可以查詢自己的帳號安全囉！

Firefox Monitor：https://monitor.firefox.com/

Firefox Monitor

△ 開啟 Firefox Monitor 後，直接在網站中輸入 Email 就可以開始比對，Firefox Ｍonitor 的資料庫一樣是由 Have I been Pwned? 提供，基本上兩個網站是同一個資料庫，只是 Firefox 多了讓人多了一分信賴！輸入完 Email 之後按下 Scan 馬上就會跑出比對結果啦！

帳號密碼安全

△ 比對結果如上圖，會呈現服務名稱、發生時間、受害數目、洩露資訊等，這是一個帳號密碼曾經被洩露的結果，這是我自己使用了滿長一段時間的 Email，會出現其實不驚訝，只要定期更換並加強密碼將度，再加上二階段認證，基本上對帳號安全就會有一定程度的保障。

檢查帳號密碼有沒有被盜

△ 若出現上圖畫面，代表該帳號沒有什麼問題，大部分比較新的帳號通常沒有什麼問題！

Firefox Monitor

△ 此外 Firefox Monitor 也提供了追蹤功能，未來若你的帳號密碼遭到竊取，就會收到通知，輸入要監測的 Email 並註冊一個帳號就可以囉。

接著再到剛剛輸入監測的 Email 信件收取確認信，點擊信件中的驗證帳戶就可以啦！如果未來 email、帳號密碼遭到竊取的話，就會在 Email 中收到通知囉，收到通知後記得速速去更改密碼啊！

Firefox Monitor：https://monitor.firefox.com/

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