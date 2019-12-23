密碼管理工具推薦

你的密碼安全嗎？若不安全的話，要怎麼改可以讓強度更高呢？今天小編要跟大家分享一款由防毒軟體 Safety Detectives 提供的免費線上工具「Password Meter」，只要在網頁中鍵入密碼，就可以即時診斷你的密碼強度，並且提供好記憶的改善建議，例如將單字 benediction 修改為 b=nedicT10n，用相似的方式加入數字、大小寫、符號等，不僅可以讓密碼強度變強，也可以讓你更好記憶，如果你有一年以上沒修改密碼的話，可以現在用這款工具給你一點靈感！你也可以參考：Random Password Generator 亂數密碼產生器，附加密碼儲存管理功能

密碼管理工具推薦

△ 進入 Password Meter 頁面後，可以看到大大的灰階輸入欄位，直接在這裡輸入你要檢測的密碼就可以啦。

密碼產生器

△ 這邊小編以 2018 年最不安全密碼第二名 password 來作為示範，在右邊可以看到強度分數，滿分為 100 只得了 8 分~ 那要如何改善這個安全度過低的密碼呢？

密碼管理工具

△ 點擊下方的改善按鈕，分別有增加數字、大小寫、符號、加長長度等選項可以選擇，每增加一個選項，密碼強度分數就會提升一些，做一點點的變化，就可以讓你的密碼強度提升很多！

Safety Detectives

△ 大家若超過 1 年以上沒有更換密碼的話，請趕快進入這個網站取得靈感吧~尤其是 FB、Google、LINE 等所有服務都設定同一組密碼的人，這是高風險族群，趕快去把密碼改起來吧~

傳送門：Safety Detectives－Password Meter 線上密碼產生器

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