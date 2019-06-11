【限時免費】 1Password 老牌密碼管理工具，原價超過 1800 元台幣先搶先贏！

2019-06-11 08:49:47 9M87

1Password

你常常忘記密碼嗎？那你肯定需要一套管理密碼的好工具，今天來跟大家分享一款老牌的密碼管理工具 1Password，原價超過台幣 1800 塊，現在限時免費啦，不管你是 Mac、Windows、Android 還是 iOS，通通都可以跨平台管理你的密碼，為什麼需要一款好的密碼管理工具呢？因為密碼太簡單容易被破解，太難又很容易忘記，再加上最好每個平台都用不同的密碼，安全性是最高的。所以有一款安全性高的密碼管理工具是必須的，趕快把這款限時免費的密碼管理工具收下吧！

如何取得 1Password 限時免費方案

密碼管理工具

△ 這是 Canva 與 1Password 合作的限時免費家庭方案，可以免費使用一年，這個方案原價每個月需要付約 5 塊美金，大約是 150 塊台幣的價格，但現在可以免費使用，官網目前沒有公佈限時免費到什麼時候，所以先搶先贏啦！趁著免費趕快取得使用資格，如上圖點擊左下方的 start your free year 取得免費方案。

1Password

△ 接著在這個畫面輸入「使用者名稱」還有你的 e-mail，下面的勾選欄位是確認你是否要收到最新訊 ( 廣 ) 息 ( 告 )，如果你不想收到話，不要打勾就可以啦，然後按下 next 進入下一步。

1Password

△ 輸入完 email 之後，到你的 E-mail 收取 6 位數的驗證碼，把這 6 位數的驗證碼輸入到上面的欄位並按下 next 驗證你的信箱。

1Password

△ 驗證碼輸入正確的話，就會進入到建立密碼的步驟，這個密碼會用來登入你的 1Password 帳戶，所以請務必要記得。

1Password

△ 密碼輸入完畢後，會看到上面這個畫面，這個畫面裡面的資訊非常重要，請一定一定一定要記下來，這一串安全密碼是當你用來登入不同的裝置時，需要輸入的一串安全密碼，而且這一串密碼是沒有辦法再查看的，如果遺失的話就沒有辦法登入新的裝置，所以請好好保存下來 ( 可以點擊 Download 備份到你的 USB 或雲端硬碟中 )。

1Password

△ 這樣就算完成建立帳戶，接下來登入後因為介面一開始是英文，所以我們先來把語言改成繁體中文比較好操作，點擊右上方的帳戶選擇 My Profile，然後到左下方 More Actions 點擊旁邊的「...」

1Password 免費

△ 選擇 Change Language

1Password

△ 找到繁體中文之後就可以囉！

下載 1Password 應用程式

密碼管理軟體

△ 最後你可以在你的任何裝置下載 1Password，包含 Windows、Mac、Linux、Android、iOS 通通有對應的 APP 可以下載。 ( 文末附有載點 )

密碼管理器推薦

△ 接著在彈開的網頁中，附將各項資訊複製到軟體中貼上，就完成登入的動作啦。

密碼管理工具推薦

△ 最後就可以開始新增你的密碼資訊囉，包含登入資訊、信用卡資訊、密碼、銀行帳號等私人資訊，通通都可以用 1Password 來記錄，安全性上，如果別人要竊取你的密碼資料，必須擁有那 32 位數的安全密碼才能登入，基本上除了你自己洩漏登入密碼與安全密碼，不然是沒有人可以在其他裝置登入的。

1Password 家庭方案內容包含

  • APP 支援：Mac、iOS、Windows、Android、Linux、Chrome OS
  • 無密碼、各項目儲存上限，此外還有 1 GB 機密文件儲存空間
  • 24 小時 Email 服務支援
  • 恢復已刪除密碼 ( 365 天內 )
  • 支援旅行模式 ( Travel Mode )
  • 支援二階段認證，多一重保護
  • 可免費分享給最多 5 個家庭成員 ( 多一個收費 1 美元 )
  • 管理家庭成員檢視和編輯權限
  • 恢復被鎖定的家庭成員帳戶

Mac：這裡下載
Windows：這裡下載
Linux：這裡下載
Android：這裡下載
iOS：這裡下載
Chrome：這裡下載

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