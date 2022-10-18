對於密碼管理，一項都有兩派，一派是將密碼儲存在雲端、另一派則是儲存在本機。小編則認為密碼不要上雲端還是比較安全的，因此今天小編就要來分享一款密碼產生器+管理工具 Spectre，革命性的設計方式，我們只需要記住一組密碼，就可以在每個網站中產生不同的密碼，來提高帳號的安全性，避免每個網站都用同一組密碼，這究竟是什麼概念呢？趕快跟著小編來看看，提升你的帳號安全吧。還是習慣傳統的密碼管理工具的話，小編推薦你使用 DualSafe Password Manager。

傳統的密碼管理器都是要我們輸入密碼，它會幫我們將密碼儲存在雲端或電腦裡。不過今天要分享的 Spectre 非常的酷，它是採用離線的方式進行，100% 不會把你的密碼交上去雲端。首先我們需要先進入 Spectre 輸入使用者名稱、密碼來註冊會員。

Spectre 會根據使用者名稱、網域，透過他們家的演算法，來幫我們產生一組高強度密碼，如此一來我們只需要登入會員之後，輸入網域就可以獲得密碼，如此一來救一次解決了密碼產生、密碼管理兩件事，之後如果需要查密碼的話，只需要輸入網域，就會取得同一組密碼。也就是說我們只要記得我們的 Spectre 會員密碼，就可以在 Spectre 找到各種網站的密碼。

下方還可以設定密碼的長度、型式，可以設定長、中、短、基本、PIN、名稱等，如果你一直在尋找密碼管理的方法，那麼直接把 Spectre 儲存在瀏覽器書籤哩，或許是一個不錯的方法喔！只需要記得一組會員密碼，就可以產生 N 組超高強度密碼。

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