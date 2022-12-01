最好猜密碼排行

你還在用弱密碼來保護你的重要帳戶嗎？國外密碼管理軟體 NordPass 最近公布 2022 年最常見 200 個密碼，而且可以分不同的國家來查詢，看看不同文化、地區的人們，是否都用一樣的密碼！你猜的到台灣最常見的密碼是什麼嗎？答案是 vip，第二名和第三名則是 123456、1234，如果你剛好是用這些密碼，趕緊把這最好破解、最好猜、最不安全的密碼改掉吧！還沒有密碼管理器的朋友，Forghetti 這款手機電腦都可用，或是 ExpressVPN Random Password Generator 免安裝密碼產生器，趕快去設定起來吧。

台灣最常見密碼 Top 10

  1. vip
  2. 123456
  3. 1234
  4. 000000
  5. 1qaz2wsx
  6. 12345
  7. 12345678
  8. 1111
  9. 123
  10. 123456789

2022 最常見密碼

其中 123456 這一組密碼，在世界排名第二，也就是說這組密碼不分文化、地區，世公認最好猜、最弱的密碼，這些密碼不用一秒就能夠被破解，如果你還是在用這組密碼，請立即改掉吧！

常見有趣密碼

1. Oscars

每年電影界最甚大的頒獎典禮：奧斯卡頒獎典禮，成為了許多人的密碼選項，「Oscars」這個密碼被使用了 62,983 次。

2. Batman

《蝙蝠俠》、《高校十八禁》和《奇幻魔法屋》等電影和節目是 2021/2022 年最受歡迎的電影。因此 Batman 這個密碼被使用了 2,562,776 次、Euphoria 被使用了 53,993 次、而 encanto 則被使用了 10,808 次。

3. Tinder

Tinder 這個密碼總共被使用了 36,384 次。

最常被設為密碼的時尚品牌

2022 最常見密碼

  1. tiffany
  2. aldo
  3. gap
  4. nike
  5. adidas
  6. levi
  7. zara
  8. omega
  9. puma
  10. diesel

最常被設為密碼的汽車品牌
  1. mini
  2. kia
  3. ford
  4. vw
  5. audi
  6. honda
  7. bmw
  8. dodge
  9. ferrari
  10. mercedes

最常被設為密碼的髒字
  1. fuck
  2. bitch
  3. shit
  4. mist
  5. asshole
  6. bobo
  7. mere
  8. puta
  9. skit
  10. cono

如何設定安全的密碼？

首先越複雜越好，最好不要低於 12 個字元，其中要包含大小寫字母、數字、符號，最好是可以用密碼產生器，來產生高強度密碼。第二個是很多人都會犯的錯誤，就是重複使用一樣的密碼，如此一來只要被破解，所有帳號就被一網打盡、全被入侵，無一能倖免。

然後是定期檢查自己哪些帳戶還再用、哪些已經閒置的，閒置的帳號最好可以刪掉，因為放在那邊就是暴露在風險中。最後要檢查你目前的密碼強度，並且可以定期更新密碼才是最安全的。以上這些，其實光是要做到第二點我們就需要密碼管理工具，各位還沒有密碼管理工具的朋友趕快去找一個，別因為懶就將就將就用目前的弱密碼，這可是讓自己的帳號暴露在風險中啊！

資料來源：NordPass

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