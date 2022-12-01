你還在用弱密碼來保護你的重要帳戶嗎？國外密碼管理軟體 NordPass 最近公布 2022 年最常見 200 個密碼，而且可以分不同的國家來查詢，看看不同文化、地區的人們，是否都用一樣的密碼！你猜的到台灣最常見的密碼是什麼嗎？答案是 vip，第二名和第三名則是 123456、1234，如果你剛好是用這些密碼，趕緊把這最好破解、最好猜、最不安全的密碼改掉吧！還沒有密碼管理器的朋友，Forghetti 這款手機電腦都可用，或是 ExpressVPN Random Password Generator 免安裝密碼產生器，趕快去設定起來吧。
台灣最常見密碼 Top 10
- vip
- 123456
- 1234
- 000000
- 1qaz2wsx
- 12345
- 12345678
- 1111
- 123
- 123456789
其中 123456 這一組密碼，在世界排名第二，也就是說這組密碼不分文化、地區，世公認最好猜、最弱的密碼，這些密碼不用一秒就能夠被破解，如果你還是在用這組密碼，請立即改掉吧！
常見有趣密碼
1. Oscars
每年電影界最甚大的頒獎典禮：奧斯卡頒獎典禮，成為了許多人的密碼選項，「Oscars」這個密碼被使用了 62,983 次。
2. Batman
《蝙蝠俠》、《高校十八禁》和《奇幻魔法屋》等電影和節目是 2021/2022 年最受歡迎的電影。因此 Batman 這個密碼被使用了 2,562,776 次、Euphoria 被使用了 53,993 次、而 encanto 則被使用了 10,808 次。
3. Tinder
Tinder 這個密碼總共被使用了 36,384 次。
最常被設為密碼的時尚品牌
- tiffany
- aldo
- gap
- nike
- adidas
- levi
- zara
- omega
- puma
- diesel
最常被設為密碼的汽車品牌
- mini
- kia
- ford
- vw
- audi
- honda
- bmw
- dodge
- ferrari
- mercedes
最常被設為密碼的髒字
- fuck
- bitch
- shit
- mist
- asshole
- bobo
- mere
- puta
- skit
- cono
如何設定安全的密碼？
首先越複雜越好，最好不要低於 12 個字元，其中要包含大小寫字母、數字、符號，最好是可以用密碼產生器，來產生高強度密碼。第二個是很多人都會犯的錯誤，就是重複使用一樣的密碼，如此一來只要被破解，所有帳號就被一網打盡、全被入侵，無一能倖免。
然後是定期檢查自己哪些帳戶還再用、哪些已經閒置的，閒置的帳號最好可以刪掉，因為放在那邊就是暴露在風險中。最後要檢查你目前的密碼強度，並且可以定期更新密碼才是最安全的。以上這些，其實光是要做到第二點我們就需要密碼管理工具，各位還沒有密碼管理工具的朋友趕快去找一個，別因為懶就將就將就用目前的弱密碼，這可是讓自己的帳號暴露在風險中啊！
資料來源：NordPass