使用 Firefox Focus 上網沒有痕跡， 一開啟 Firefox Focus 直接就是無痕（隱形）瀏覽，除了不會有任何紀錄外，還會自動封鎖各種不同線上追蹤器，刪除上網紀錄、輸入過的密碼、Cookie 等也一鍵就可以解決，跟大大小小的廣告追蹤說拜拜，大部分瀏覽器的「隱私瀏覽」功能不太容易「完全」啟用，Firefox Focus 致力於隱私保護的理念，隨著網路變化不斷更新，保持不被追蹤，除了提升瀏覽體驗之外，網頁載入速度也會更快速！
Firefox Focus iOS 載點：https://itunes.apple.com/us/app/firefox-focus-privacy-browser/id1055677337?mt=8
Firefox Focus Android 載點：https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus&hl=zh_TW
△ 介面風格是少見的漸層妙蟬紫，最上方直接輸入網址或關鍵字就直接搜尋，無需做任何設定就是隱私模式了。
△ 左上方的小盾牌點進去，可以看到 Firefox Focus 防止了哪些追蹤，少了網路追蹤器，網頁載入更順暢了。
△ 瀏覽完畢離開前，順手點擊右上角的清除鍵，上網紀錄、密碼、Cookie 一鍵清理。
Firefox Focus iOS 載點：https://itunes.apple.com/us/app/firefox-focus-privacy-browser/id1055677337?mt=8
Firefox Focus Android 載點：https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus&hl=zh_TW
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