如何隨時知道自己的帳號密碼是否外洩了？最近小編發現一款警報系統 HackCheck 2024，全天候 24 小時監控我們的帳戶，當有潛在攻擊、外洩事件發生時，就能夠隨時收到警報，包含：手機號碼、密碼、信箱、銀行帳號等，當有外洩事件發生時，收到通知後就可以馬上採取應對措施，目前這款工具正推出限時免費活動，原價 29.9 元，現在收下就可以免費使用。

電話外洩查詢

下載檔案、完成安裝之後，開啟時會需要輸入自己的名稱及 email，最後按下 get free unlock email 就可以開始使用啦。

限時免費 HackCheck 2024 個資外流防護警報，實時偵測 Email / 密碼 / 電話號碼是否外洩

首先輸入自己的 email 或是電話來檢測資料昰不昰外洩，可以隨意輸入之後還能再新增昰沒有問題的。

限時免費 HackCheck 2024 個資外流防護警報，實時偵測 Email / 密碼 / 電話號碼是否外洩

輸入完 email 之後，就會開始進行掃描，掃描完畢之後就能夠在右側的資訊欄看到狀態，可以想像一下，有一個高科技安全人員不斷監控我們的線上帳號，來檢測任何不尋常的活動。這就是 HackCheck 所提供的服務。當檢測到潛在的攻擊時，我們將立即收到警報，來採取適當的應對措施。

限時免費 HackCheck 2024 個資外流防護警報，實時偵測 Email / 密碼 / 電話號碼是否外洩

點入之後就能看到所有的外洩事件，包含發生的時間、多少帳號遭到外洩、外流了哪些資料，還有下方也有提供目前需要做的應對措施昰什麼。

了解犯罪分子對你的了解
通過顯示犯罪分子可能從你那裡獲取到的數據，它可以

檢測被盜密碼
HackCheck最重要的功能之一可能是檢測你的密碼是否被盜。密碼通常是我們在網上保護個人信息的第一道防線。如果落入錯誤的手中，可能會導致身份盗竊或財務損失等災難性後果。

透過Abelssoft HackCheck 2024 的精密算法和深網掃描，它可以檢測你的密碼是否被盗取，並立即通知你，以便你在任何損害發生之前進行更改。

除了檢測被盜密碼，HackCheck還提供其他安全功能，以保護你的線上賬戶和個人信息。它可以檢查是否有個人數據洩露的風險，例如電子郵件地址、個人身份信息或金融帳戶。如果它檢測到你的數據存在洩露的風險，它會立即發出警報，提醒你採取必要的措施。

另外，HackCheck還提供了一個方便的儀表板，用於集中管理和監控你的所有線上賬戶。你可以輕鬆查看每個賬戶的安全狀態，包括密碼強度、最近的活動和潛在的安全問題。這使你能夠更有效地保護自己的數據並做出相應的應對。

Abelssoft HackCheck 2024 是一個專業、全面的安全解決方案，幫助你保護個人信息免受駭客攻擊的威脅。它的高效功能和即時警報系統可以讓你在任何潛在風險發生時立即采取行動，確保你的線上安全。無論你是普通用戶還是企業組織，HackCheck都能為你提供強大的安全保障，讓你在數字時代更加安心。

Abelssoft HackCheck 2024 的保護不僅侷限於 Email、密碼破解檢測，還能當作手機號碼的背景防護，保護我們免受於簡訊釣魚、其他可能危害我們隱私安全的電話相關詐騙行為。如此一來我們就能夠瞭解到個人資料的外洩程度，來採取應對。載點小編就放在下面，請各位有看到的朋友立即收下，看看自己的密碼是否已經遭到破解啦！

https://www.abelssoft.de/en/windows/security-privacy/hackcheck

免安裝版：
HackCheck 2025.7.0.7z（GOOGLE下載）
HackCheck 2025.7.0.7z（RAPIDGATOR下載）
HackCheck 2025.7.0.7z（MEDIAFIRE下載）
HackCheck 2025.7.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：2.87 MB

如何查詢密碼是否已經被破解？HackCheck 2024 免費下載
2025-08-27
