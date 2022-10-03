Smart Clip

需要重複使用複製貼上的內容嗎？那你就需要這款剪貼簿工具 Smart Clip，它是一個簡單卻強大的剪貼簿管理工具，界面與操作都非常直覺，它能夠儲存剪貼簿歷史。此外，它還提供快速瀏覽列表，讓我們能夠查看最近使用的複製資料，Smart Clip 原價要 36 美金，目前正在推出限時免費活動，非常推薦有需求的朋友們立馬收下。若你錯過限時免費活動時間，也可以使用 CopyQ 來替代喔，支援 Windows / Mac 雙系統。

剪貼簿工具

首先到文章後方下載 Smart Clip，安裝之後就可以在下方工具列裡面看到囉，我們要先啟用序號，對 Smart Clip 按下右鍵，找到 Register。

複製貼上歷史

然後輸入本次的限時免費活動序號，按下右側 Activate 啟用，序號請大家自行開燈領取啦 :
CMP8F-HJ2KR-RTJMW

剪貼簿管理工具

看到上方訊息就表示啟用成功囉，這次的序號是限時免費授權 1 年份的時間。

剪貼簿軟體

接著就可以開始用 Smart Clip 查看剪貼簿歷史啦，可以看到完整的剪貼簿存取時間之外，還可以透過搜尋剪貼簿歷史。

Smart Clip

Smart Clip 也支援快速鍵功能，透過熱鍵就可以快速切換視窗、貼上歷史內容等，連結在下面，大家趕快趁活動還沒結束下載起來吧。

https://smartfishsoft.com/smart-clip.html

免安裝版：
SmartClip 2.7.1.7z（GOOGLE下載）
SmartClip 2.7.1.7z（1DRV下載）
SmartClip 2.7.1.7z（MEDIAFIRE下載）
SmartClip 2.7.1.7z（RAPIDGATOR下載）
SmartClip 2.7.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.01 MB

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