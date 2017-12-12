好康的遊戲限時免費來也！這次由 Ubisoft 推出的免費遊戲是 Assassin's Creed IV: Black Flag《刺客教條IV：黑旗》，介面與操作大致承繼自《刺客教條III》。本作強化海戰與動態天氣系統，首次引進以加勒比海為版圖的開放式海上世界。主角可在海底及海島間尋找寶物、掠奪船隻，進行海上狩獵以及攻佔沿海碉堡。見習刺客招攬與管理系統被刪除，改為招募各處被英軍攻擊的海盜至旗艦「寒鴉」（The Jackdaw）以壯大船員隊伍。遊戲評價普遍正面，大多對其開放式世界、支線任務、圖像和海戰予以讚揚。GameRankings 和 Metacritic 對遊戲的 PlayStation 3 版本分別給予 87.62 分和 88 分、Xbox 360 版本分別給予 85.74 分和 86 分、Wii U 版本分別給予 87 分和 86 分、PlayStation 4 版本分別給予 85.31 分和 83 分、Xbox One 版本各給予 81 分、個人電腦版本則分別給予 86.67 分和 86 分。（資料來源 wiki）
限時免費：https://free.ubisoft.com/promotions/assassins-creed-black-flag/16/
△ 登入 Ubisoft 帳號，沒有帳戶的話就建立 Ubisoft 帳號。
△ 註冊步驟很簡單，這部分就不教囉～
△ 確認登入的帳號。
△ 登入之後就順利取得遊戲囉！也太簡單了吧～
△ 之後下載 Ubisoft 的遊戲平台 Uplay。
Uplay 下載：
UplayInstaller.exe（官方下載）
UplayInstaller.exe（MediaFire下載）
UplayInstaller.exe（Rapidgator下載）
UplayInstaller.exe（YunFile下載）
檔案大小：69.11 MB
△ 開啟 Uplay 後登入帳戶。
△ 選擇上方選單中的遊戲。
△ 這時候應該就可以看到 Assassin's Creed IV: Black Flag 的遊戲在我的遊戲當中，請點選安裝。
△ 進入之後點選下載。
△ 選擇安裝語言後繼續。
△ 設定安裝位置後繼續。
△ 接受並繼續開始下載安裝，全部有 24.17 GB 的大小，這就稍微慢慢等待囉！
最後看看遊戲的影片介紹吧～
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