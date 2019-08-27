網路是無情的，任何身分資訊都有可能被洩漏，像是過去有很有名的 Dropbox 帳密外洩可以透過 pwned 查詢帳號密碼是否還安全，之後還有 7.73 億筆帳號 MEGA 流出，很多人都只用一組帳號密碼的狀態下，只要被洩漏信箱與密碼就是很大的風險，前陣子國外論壇流出 1111 人力銀行 20 萬筆個人求職資料外洩，這是台灣用戶比較擔心的事情，台灣抓漏小天使集結了 1111 人力銀行（197,000 筆外洩資料）、新北市政府（490,000 筆外洩資料）、銓敘部（234,000 筆外洩資料）、國立臺灣師範大學附屬計畫（981,000 筆外洩資料）與台灣 Combo list（8,524,000 筆外洩資料），目前不重複的資料量為 9814149 筆，大概佔據了台灣人口的 41% 之多，你的個資是否也在洩漏名單之中呢？可以透過台灣抓漏小天使來查詢看看唷！

△ 進入網站之後，請先確認網址是 https 開頭的，並且前方有鎖頭符號，代表等等傳輸資料時是確保經過加密的。

△ 之後就可以輸入自己的姓名與身分證字號後六碼，點選搜尋開始查看。

△ 若是搜尋結果如上圖，代表你的個人資訊暫時是安全的，沒有被揭露在網路上，但是並不代表個資沒有外洩的風險唷！

△ 如果搜尋結果是出現紅色底色的訊息，那麼代表你的帳號有在這幾波個資的洩漏名單中，也會列出來你可能被洩漏了哪些資訊。

△ 不管你的個資是否被洩漏了？可以透過訂閱表單來輸入個人資料，當未來發生大規模個資外洩時，就會進行比對，若你在清單中就會即時通你。這項服務是說身分證字號後六碼會經過去識別化後回傳，不會將原始資料回傳，這個大家若是信任就可以自己去登錄，我是覺得沒有必要，大家自己思考看看囉！

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歷史個資外洩清單：https://breach.tw/breaches.php