iPhone 如何關閉定位記錄呢？你知道 iPhone 預設會偷偷記錄你的位置資訊嗎？今天小編要跟大家分享如何關閉 iPhone 在背景偷偷記錄定位資訊的設定，如果沒有關閉的話 iPhone 會在背景記錄你的重要位置，擔心被查勤的話跟著小編一起來把它關閉，這項藏的又深又裡面的可怕設定如何關閉，趕快一起來看看吧！

△ 首先打開 iPhone 設定的位置，找到「隱私權」，進入之後點擊「定位服務」。

△ 接著找到「系統服務」這個選項，點擊「重要位置」可以看到預設就是開啟的，一般人如果沒事的話很難找到這個設定～就是這個設定在背景偷偷作怪，去了哪裡待多久都被偷偷記錄起來～如果老婆、女友太內行，去哪裡說謊一下就可以查得出來（誤）

△ 進入之後會看到，你曾經去過的位置包含日期、區域，甚至去過幾次都可以在 iPhone 地圖上面看得清清楚楚，看到這邊是不是覺得有點可怕呢？趕快來看看如何關閉這個設定～

△ 只要把重要位子旁邊的開關關閉，iPhone 就不會記錄你的位置囉，如果你怕被查勤的話還是趕快把這個設定關閉會比較保險，趕快傳給你常常「外出」的朋友看，這個可怕的設定，還是早點關掉比較好 XD

除了 iPhone 地圖會自動記錄你的位置之外，Google 時間軸也可以記錄你的定位，還可以詳細到幾點幾分，想要看看自己是否有被偷偷開起這個設定的話，可以查看無所遁形的 Google 時間軸軌跡紀錄，什麼時候去了哪裡，幾點出發都清清楚楚