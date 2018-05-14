Goaway 防沈迷神器，可查看各 App 使用時間，給想要減少使用手機的你！

2018-05-14 10:25:10 9M87
Goaway 手機用太久 手機沈迷

智慧型手機充斥著我們的生活，從買東西、聊天、看電影、聽音樂、叫車、玩遊戲、拍照等，通通離不開它，因為實在是太方便，以前智慧型手機剛出來的時候，大家最近也開始反思這這個問題，要怎樣才可以不屈服於這個吸引力極大的科技產品下呢？長期盯著手機看除了對視力上的損害外，若姿勢不良，頸椎也會隨之遭殃，所以今天跟大家分享這款 App 「Goaway」，或許對於想減少使用手機的人有幫助！隨著使用手機的時間，自動更換桌布顏色來提醒我們（藍漸變到紅），也可以快速查看哪個 App 使用時間排名等。


Goaway 手機用太久 手機沈迷
△ 安裝後必須先到手機設定處，允許存取使用權，因為 Goaway 會使用到各 App 的使用時間，最有趣的地方是，在使用手機的過程中，Goaway 會隨著用手機的時間變換顏色， 共有五種顏色，在畫面正下方中也會顯示今天總共的使用時間。

Goaway 手機用太久 手機沈迷

△ 點擊右上角設定鈕的話，可以更換顏色，五種顏色，代表不同的嚴重性，讓我印象深刻的是，根據不同的嚴重性，還有不同的預設情境標語，這些情境語也都可以自行輸入更換。

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△ 操作上非常容易，直接點擊最下方的 SET WALLPAPER，並按下套用就完成桌面的設定啦！

Goaway 手機用太久 手機沈迷

△ 背景藍色代表很 OK，可能是剛使用手機不久，隨著使一天當中用手機的時間越來越長，Goaway 最後會把背景轉為紅色，警告意味濃厚，身為使用者的我們也會察覺到，並提醒自己別再使用手機了，長按桌布則可以顯示 App 使用時間排名，大家可以藉此知道，哪個 App 是小偷，偷走你最多時間！

https://www.pgyer.com/dIUF

APK 下載：
goaway.apk（MediaFire下載）
goaway.apk（YunFile下載）
goaway.apk（本站下載）
檔案大小：1.86 MB
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