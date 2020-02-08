Google 時間軸 定位 GPS

Google 時間軸功能已經發佈了一陣子，但大家都不太知道的功能，它會自動幫你紀錄一天的位移，並以時間軸的方式呈現，精準到幾點幾分，對於有寫日記習慣或是經常旅遊的朋友很有幫助，透過Google 時間軸來回憶整天的位置，甚至如果有把照片同步到 Google Photo 的話，還會順便秀出在每個位置拍的照片，但記得到 Google Map 開啟這個功能才會開始記錄喔！

Google 時間軸：https://www.google.com/maps/timeline

如何檢查自己 1/31 是否前往北北基地區重要景點？

武漢肺炎疫情升溫，國際郵輪「鑽石公主號」有超過 60 位遊客確診，中央流行疫情指揮官陳時中提醒，這些遊客曾經去過的重要景點，像是：基隆廟口、九份、台北101、西門町等，1/31 也有去過的民眾請在家進行自主健康管理至 2/14，留意發燒或呼吸道症狀，有異狀請撥打疫情指揮中心專線 1922 通報。忘記去過哪裡，請用下列方式查詢：

Google 時間軸 定位 GPS

△ 點擊進去後登入自己的 Google 帳戶，並開啟定位記錄功能。

Google 移動紀錄

△ 這邊可以查看每一天的移動紀錄

Google 時間軸 開啟 教學
Google 時間軸 不準 編輯

△ 點入可以看到左下方的移動紀錄，如果定位不準確的話，可以編輯位置。實際測試有時很準確，有時定位會跑掉，目前還不知道是什麼原因。

刪除 Google 位置紀錄

△ 右下角的設定可以刪除所有位置紀錄，也可以匯出所有的位置紀錄。

Google 時間軸 開啟 教學

△ 如果照片有上傳到 Google Photo ，照片會隨著定位點在時間軸出現。

Google 時間軸：https://www.google.com/maps/timeline

無所遁形的 Google 時間軸軌跡紀錄，什麼時候去了哪裡，幾點出發都清清楚楚 相關文章

訪客留言

無所遁形的 Google 時間軸軌跡紀錄，什麼時候去了哪裡，幾點出發都清清楚楚 參考資料

Google 時間軸：定位記錄升級版你應該知道的11件事
應該說是說記錄時間的&quot;點&quot;非常的細，就像軌跡 一樣在地圖上呈現 而現在的時間軸變成就是a點到b點的方式，所有的行程變成像直線般的顯示 ...
TAAZE 讀冊生活網路書店
稱霸日本手帳排行榜冠軍 資料及待辦事項太多，緊要關頭總是找不到？ 公事、私事、家事，得用三本筆記來規劃？ 手帳冠軍傳授的「
iPhone 和 iPad 的定位紀錄功能 - Google 帳戶說明
定位服務可讓 Google 產品更加簡單好用。只要為您的帳戶啟用「定位紀錄」，Google 就能根據您的隨身裝置 (處於登入狀態) 所記錄的過往位置資訊，提供
空少 - Home | Facebook
空服員沒有時間。台灣現在幾點 了，這裡慢了十五小時，那裡快了兩個小時，或是，也有時差兩個半小時的地方。你那邊幾點。我這裡幾點。幾點在飛機上要開飯。幾點輪休就要開始。但是要飛哪裡，要過著哪裡的時間呢 ...
凡走過必留下痕跡，Google「時間軸」新功能記下所有造訪地點 ... ...
2015年7月23日 ... Google 地圖服務推出一項「時間軸」（Your Timeline）新功能，幫助您記下去過的地方 、走過的路線。 在啟用Google 地圖的「定位紀錄」功能後，透過已 ...
[請益] google map時間軸 精準度bug? - 看板 Android - 批踢踢實 ...
常用 google map時間軸的人 不知道有沒有遇過 google map居然會記錄你沒去過的地方? 記得紀錄的那天我手機沒離身，但是卻是記錄我有去新埔鎮?我印象中沒去新埔鎮阿... 請問這是 ...
Google地圖用時間軸展現你的定位紀錄活動@ 學不完．教不停．用不 ...
2015年7月24日 ... 最近的Google 地圖更新中，有一個有趣的功能：您的時間軸。 如果你的Google 帳號 中的定位紀錄是開啟狀態，而且也使用了一段時間，你就可以 ...
「Google 定位紀錄」在地圖上清楚的呈現每天行經路線與時間 ...
2015-7-23 更新：Google 定位紀錄功能，現已由 Google 地圖內的時間軸功能取代，除原有功能外，另增加與相簿結合的功能，可參閱： 「Google 地圖 - 時間軸」結合相簿與定位紀錄，清楚呈現每天行經路線與時間 善用 Google Maps 的「位置分享」功能 ...
昇龍道套票實際使用心得1》巴士到底要不要預約詳細說明資訊與機 ...
想順便詢問你的班機是幾點到中部機場, 那一家航空呢? 我在推算班機抵達時間後搭電車再到名古屋巴士中心的時間, 因為我第一天就要去合掌村早上只有9點跟9點50的車 不知道來不來的及~ 謝謝你~~ ...
查看或修改時間軸 - 電腦 - Google 地圖說明
您可以使用 Google 地圖中的時間軸，尋找您拜訪過的地方和走過的路線。時間軸不會對外公開，只有您自己看得到。 查看您去過的地點 您可以查