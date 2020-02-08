Google 時間軸功能已經發佈了一陣子，但大家都不太知道的功能，它會自動幫你紀錄一天的位移，並以時間軸的方式呈現，精準到幾點幾分，對於有寫日記習慣或是經常旅遊的朋友很有幫助，透過Google 時間軸來回憶整天的位置，甚至如果有把照片同步到 Google Photo 的話，還會順便秀出在每個位置拍的照片，但記得到 Google Map 開啟這個功能才會開始記錄喔！

如何檢查自己 1/31 是否前往北北基地區重要景點？

武漢肺炎疫情升溫，國際郵輪「鑽石公主號」有超過 60 位遊客確診，中央流行疫情指揮官陳時中提醒，這些遊客曾經去過的重要景點，像是：基隆廟口、九份、台北101、西門町等，1/31 也有去過的民眾請在家進行自主健康管理至 2/14，留意發燒或呼吸道症狀，有異狀請撥打疫情指揮中心專線 1922 通報。忘記去過哪裡，請用下列方式查詢：

△ 點擊進去後登入自己的 Google 帳戶，並開啟定位記錄功能。

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△ 這邊可以查看每一天的移動紀錄





△ 點入可以看到左下方的移動紀錄，如果定位不準確的話，可以編輯位置。實際測試有時很準確，有時定位會跑掉，目前還不知道是什麼原因。

△ 右下角的設定可以刪除所有位置紀錄，也可以匯出所有的位置紀錄。

△ 如果照片有上傳到 Google Photo ，照片會隨著定位點在時間軸出現。

Google 時間軸：https://www.google.com/maps/timeline