今天稍早， Facebook 創辦人 Mark Zuckerberg 在個人臉書發佈了一則重要的貼文，內容是對於 2018 Facebook 的策略，內容很長但主要分為以下幾個重點分別是「大家對 Facebook 的抱怨」、「2018 Facebook 將如何變化」、「粉絲專頁未來可以怎麼做」這對 Facebook 來說將會是個很大的考驗，來看看 Facebook 是怎麼在商業廣告和民眾真正想看的內容之間取得平衡吧：
Facebook 官方說明影片：點我
根據 Mark Zuckerberg 發佈的貼文，有太多人抱怨在 Facebook 上看到太多的商業性貼文、品牌貼文、媒體貼文，這些商業性的貼文幾乎已經淹沒了整個臉書，對此 Facebook 回應，它們做了不少學術研究，發現人類在社群媒體上看到與自己有關的內容是，會覺得自己不再這麼孤單。
2. 2018 Facebook 將如何變化
因此 Facebook 將會調整 2018 年的營運方向，朋友與家人的內容權重將會更重要。調高了朋友與家人的內容權重，代表粉絲團的經營將會更加艱難？會如之前所傳聞的媒體、粉絲專頁、商業廣告將與朋友、家人的塗鴉牆分開嗎？我個人認為至少近期是不會的。
3. 粉絲專頁未來可以怎麼做？
粉絲專頁要拜拜了嗎？對此 Facebook 給了幾點未來粉絲專頁可以努力的方向：
- 直播 - 直播影片的互動率比普通影片高出 6 倍
- 影片 - 影片性貼文能引起粉絲的互動
- 社團 - 把粉絲從粉絲專頁引導至社團，提升以粉絲為中心的互動空間
- 在地性 - 舉辦相關活動，發佈地區性的相關資訊，吸引大家討論相關議題
- 假性互動 - 不要再做任何「留言／分享/按讚就抽...」的活動，Facebook 已經大大降低假性貼文的觸及率
Facebook 官方說明影片：點我
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