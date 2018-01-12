Mausr 告訴你特殊符號怎麼找？找符號用畫的最精準快速

2018-01-12 09:17:59 9M87
Mausr 符號大全 符號表 符號庫

Mausr 用畫的符號庫，熊熊一時忽然間需要符號嗎？上 Google 搜尋時，只能輸入符號表，然後再慢慢滑大海撈針？ Mausr 改變搜尋符號的方式，直接把要用的符號用「畫」的，就可以立即找到要使用的符號，像我自己有時候寫文章寫到一半時，突然間會需要一個特殊符號，但鍵盤又打不出來，只好尋求 Google 大神，常常一找就耗掉不少時間，Mausr 也能算是工作必備的另類效率神器！

Mausr：http://www.mausr.com/

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△ 進入網站後直接把需要的符號，畫在左側的正方形框框裡。

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△ 拿左側的空心正三角形圖示來示範

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△ 用部落格後台的話直接複製 HTML 碼就可以用啦，若是要貼在 office 裡的話，複製下方的 UTF 碼就可啦！

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△ 再多試幾個測試看看精準度，這次是向上箭頭。

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△ 愛心也可以～

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