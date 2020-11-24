三款線上免費特殊號網站，讓你快速一鍵複製做使用！

有好用方便的特殊符號網站嗎？不防試試 Glyphy.、CopyChar、PiliApp 這三款免費線上特殊符號網站，這三個網站都有一個共同特性，那就是可以讓你點一下即可複製作使用，不用再特地將符號反白按 Ctrl + C 這麼麻煩。在有時候我們在電腦工作上，難免會用到一些特殊符號，但大部分的人一定會先想到打開電腦中的符號表來使用，但電腦中就是我們平常看到的符號，若想找比較少見的特殊符號，就必須透過 Google 來慢慢找，若你怕麻煩的話，不妨將小編推薦的 Glyphy.、CopyChar、PiliApp 三款特殊符號網站加入書籤以備不時之需！

Glyphy.

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Glyphy. 是一個專門提供特殊符號的網站，目前共收集了 260 多個符號，其中像是 ½、¾、 ©、⟹、↱ 等比較特殊的符號，都可在 Glyphy. 網站中找到。

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看到你想要的符號時，就直接點擊符號便能立即複製做使用了。

Glyphy.：點我前往

CopyChar

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CopyChar 是個設計相當極簡乾淨的特殊號網站，CopyChar 網站上方有字母、標點符號、數學、數字、貨幣、符號、箭頭以及表情等 8 個類別，可透過這 8 個類別讓你在網站上快速找尋自己所需的特殊符號。

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只要看到你要的符號便可直接點選，上方會顯示「Copied to clipboard」代表以複製成功囉！

CopyChar：點我前往

PiliApp

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PiliApp 特殊符號網站，有收錄許多我們平時常用或是比較少見的符號，包括星星、愛心、笑臉、箭頭、人物、動物、圖形、數學、語言、貨幣以及 FB 符號等主題，只要找到你要的符號，點擊便可自動複製做使用了。

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PiliApp 網站中也有提供 Facebook 的專屬符號給你做使用。經過小編的簡單介紹，是否覺得這三款 Glyphy.、CopyChar、PiliApp 免費線上特殊號網站，讓你感到方便又實用呢？有興趣的朋友，趕緊把這三款方便的特殊符號網站收藏起來，就不用在 Google 上慢慢找尋，直接開啟網站立即使用囉！

PiliApp：點我前往

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