うごもじ 有趣的線上顏文字製作工具，不管丟什麼符號都可立即變成 GIF 動畫！

當我們在通訊軟體上與人聊天時，除了用貼圖表達心情之外，還能透過顏文字來傳達自己的喜怒哀樂，那麼要如何讓顏文字看起來更活潑呢？就讓 「うごもじ」有趣的線上顏文字製作工具幫你動起來吧！「うごもじ」是一個專門製作顏文字 GIF 動畫的網站，不管你丟什麼符號文字都可立即變成 GIF 動畫，有 8 種不同動態效果可選擇，還可自訂背景與文字顏色，有興趣的朋友趕緊來玩玩看吧！更多好玩的 GIF 製作工具，請參考這篇：Animated Images 線上製作 GIF 動畫卡片！

うごもじ 網站使用介紹

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當我們進到 うごもじ 網站後，便可以在「入力欄」貼上你想製作的顏文字，若找不到顏文字的朋友，可以到 Donger List 情緒顏文字免費素材庫找尋！

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接著往下滑，你便能子行選擇你要的動態效果、文字顏色與背景顏色。

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動態效果更共有 8 種，從上到下分別為小抖動、大抖動、左側滑入、右側滑入、上方滑入、下方滑入、左側輪播、右側輪播。

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製作好了之後，便可點擊上方的「GIF 生成」按鈕。

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接著在點擊「ダウンロード」按鈕一次，就能將 GIF 圖檔存到電腦中囉！

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效果就像上方這張 GIF 動畫，很有趣吧！有興趣的朋友趕緊點擊下方的網址動手製作看看吧！

うごもじ：https://aidn.jp/ugomoji/

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