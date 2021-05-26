通常好看或是經典的電影片段都會被人製作成 GIF 在網路上做應用，甚至很多做成動態貼圖的應用等等，那麼影片轉動態圖檔很難嗎？只要準備好專用的工具就很簡單，這次限時免費的是 Aoao Video to GIF Converter 影片轉動態圖檔 GIF 工具，可以讓你很方便的擷取影片的片段成為 GIF，操作上也非常非常簡單，限時免費的序號直接打包在文末的免安裝版裡，大家可以直接下載取用唷！

△ 開啟軟體後從選單點選 Register。

△ 從跳出的視窗點選 Enter License。

△ 之後貼上活動所取得序號，點選 Register Now。

△ 應該就可以順利註冊 Aoao Video to GIF Converter 軟體囉！

△ 操作方式很簡單，將影片從軟體中開啟，之後從時間軸選取要的部分，可以額外調正解析度、特效、每秒多少 Frame 與輸出的格式等等，完成設定之後點選 Convert 即可開始轉檔。

△ 轉檔比較需要花時間，比較吃電腦的性能，若是速度要快，可以調整影片的解析度，轉檔就只能慢慢等囉！

限時免費來源：http://free.apprcn.com/aoao-video-to-gif-converter-6/

官方網站：https://www.aoaophoto.com/video-to-gif-converter/video-to-gif.htm

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