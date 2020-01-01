GIF 算是還沒退流行的動態圖檔格式，雖然他的檔案可能稍微大一點，不過動態圖檔還是有一定的方便之處，只是動態圖檔要如何轉檔？要如何分割成一張一張？或是將 GIF 動態圖檔的順序反轉呢？這是與大家分享 ThunderSoft GIF Converter 這款 GIF 的轉檔工具，包含有 GIF 轉 SWF、GIF 轉影片檔案、分割 GIF 成 PNG 圖檔與調整影格順序的功能，若是有機會編輯到 GIF 檔案的話，應該還算是小小的實用，目前限時免費就收下吧！

△ 從活動頁面點選 Download Now ThunderSoft GIF Converter 2.3.0 就會下載一個壓縮檔，壓縮檔內有安裝檔案與軟體序號，可以到文末直接下載。

△ 軟體必須安裝才可以使用，安裝後會先跳出註冊視窗，請輸入剛剛所取得的序號，User ID 隨意填寫就好了，之後再點選 Register 註冊，就會看到 Register successful! 的視窗通知。

△ 軟體包含有四大功能，包含有 GIF to SWF、GIF to Video、GIF to PNG 與 Reverse GIF。新版本還加入了 GIF Joiner 與 GIF Maker 的功能。

△ 點入各種功能的畫面是類似的，轉成 SWF 似乎不太實用，因為現在 Flash 用到的機會非常少了，轉成影片檔算實用，這樣就方便當成影片來剪輯。轉成 PNG 圖檔前請確認輸出資料夾，因為他會將 GIF 每一格分割成不同檔案，像我第一次直接設定成桌面，桌面瞬間多出幾十個檔案，真是嚇壞寶寶了！

△ 最後來示範 Reverse GIF 的功能，上面分別是 GIF 原圖與 Opposite。

△ 上兩張分別是 Positive+Opposite 與 Opposite+Positive 的效果。

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安裝版：

ThunderSoft GIF Converter 3.1.0.zip（GOOGLE下載）

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