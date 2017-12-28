Google Data GIF Maker 把要比較的數據視覺化，產生出一個 GIF 檔，製作年終報告、競業分析時，活潑的動畫呈現方式，可以讓台下的主管更有感覺，把原本沈悶、乏味的數據，變成有趣的動畫，讓你在主管心目中的印象大耀進，過程中只要輸入手上的數據即可，不會做動畫的人也可以輕鬆完成，輸入後還可以先預覽 GIF 動畫成品，確定符合自己需求後再下載就大功告成啦，過程大概花不到 10 分鐘，唯一的缺點就是產生過程要跑比較久的時間啊，下方先準備一張 GIF 成品效果讓大家看看：
Google Data GIF Maker：https://datagifmaker.withgoogle.com/
△ 其實就直接輸入要比較的數據即可，真的很簡單！最多可輸入五組數據比較。
△ 上方可更換背景色
△ 都調整完之後，點擊 PREVIEW GIF 預覽。
△ 兩邊數據互相拉扯，表現出不相上下的較勁意味。
△ 預覽完後點擊 CREATE GIF 建立 GIF 動畫，要花蠻久的時間等它跑～
△ 跑完下面出現下載鍵，點擊就直接下載啦！
Google Data GIF Maker：https://datagifmaker.withgoogle.com/
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